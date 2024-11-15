Пьяный сибиряк убил котёнка в Карасуке — как наказали мужчину

Сибиряк выслушал приговор за убийство котенка в Карасуке. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.
По данным ведомства, преступление произошло 5 февраля 2024 года. Мужчина был пьян, чем ему не понравилось беззащитное животное, осталось неизвестным.
— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в котельной дома бросил с силой домашнего котёнка, животное ударилось о стену и перестало подавать признаки жизни. Хозяин оставил питомца без помощи, — рассказали в пресс-службе судебного департамента, добавив, что в суде обвиняемый признал вину.
Мировой судья Карасукского района постановил, что сибиряк виновен в жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ) и приговорил его к штрафу в 7 тысяч рублей.
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