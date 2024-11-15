Пьяный сибиряк убил котёнка в Карасуке — как наказали мужчину

Мужчина был пьян и жестоко разделался с котенком Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Сибиряк выслушал приговор за убийство котенка в Карасуке. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.

По данным ведомства, преступление произошло 5 февраля 2024 года. Мужчина был пьян, чем ему не понравилось беззащитное животное, осталось неизвестным.

— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в котельной дома бросил с силой домашнего котёнка, животное ударилось о стену и перестало подавать признаки жизни. Хозяин оставил питомца без помощи, — рассказали в пресс-службе судебного департамента, добавив, что в суде обвиняемый признал вину.

Мировой судья Карасукского района постановил, что сибиряк виновен в жестоком обращении с животным (статья 245 УК РФ) и приговорил его к штрафу в 7 тысяч рублей.