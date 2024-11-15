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Криминал В Сибири мужчина украл в садике чужого малыша на глазах воспитательницы

В Сибири мужчина украл в садике чужого малыша на глазах воспитательницы

Неадекват сказал охране, что пришел забрать своего ребенка и назвал случайное имя

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Мужчина уходит с ребенком на руках, а воспитательница растерянно стоит и смотрит ему в след

40-летний мужчина украл ребенка в столице Хакасии Абакане. Как рассказали в региональном СК, сибиряк заявил на охране, что пришел за своим сыном.

Инцидент произошел 6 сентября, мужчина пришел в детский сад и позвонил в домофон, висевший снаружи. По домофону он сказал охраннику, что пришел забрать своего ребенка и назвал случайное имя. Ему открыли, он прошел на территорию.

В это время дети ясельной группы гуляли во дворе сада. Как видно на записи камеры наблюдения, мужчина подошел к площадке, спокойно взял на руки двухлетнего малыша и пошел с ним прочь. Воспитательница стояла и смотрела ему в след. Позже она пояснит следователям: думала, что за ребенком пришел отец.

К счастью, воспитательница всё же позвонила матери ребенка и спросила, почему малыша решили забрать так рано. И тут выяснилось, что это не отец.

Заведующая показала запись с камеры родителям детей. Одна из женщин узнала в похитители своего соседа. К нему немедленно выехала полиция и обнаружила ребенка. Мужчина не успел совершить с ним преступные действия.

— В ходе предварительного следствия фигуранту проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он страдает психическим расстройством. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера, — сообщили в Следкоме по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в Красноярском крае ребенок скончался после прогулки детском саду. Следователи предъявили обвинение воспитательнице, которая следила за детьми в тот день.

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Абакан Детский сад Похищение ребенка
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