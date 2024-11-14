Сибирского бригадира отправили на 17 лет в колонию — он задушил сторожа за полмиллиона рублей

Бригадир напал на сторожа и задушил его Источник: СК по Новосибирской области











Уроженца Кемеровской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство сторожа в Новосибирской области. Как рассказали в СК по Новосибирской области, 37-летний бригадир крестьянско-фермерского хозяйства напал на сторожа предприятия, задушил его электрическим шнуром и похитил 585 тысяч рублей.

Убийство произошло в селе Морозово Искитимского района 14 августа 2023 года. Бригадир вывез тело сторожа с предприятия в лес, где прикрыл его ветками.

— В последующем, бригадир на протяжении около трех дней продолжал находиться на территории предприятия. Однако, убедившись, что одна из камер видеонаблюдения в период совершения преступления была в исправном состоянии и могла зафиксировать мужчину, последний поспешно скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Мужчину искали два месяца. Он скрывался в лесах Кемеровской области и там же его обнаружила полиция.

Бригадира осудили по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Суд отправил кемеровчанина на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы сроком и с ограничением свободы сроком на полтора года.