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Криминал Сибирского бригадира отправили на 17 лет в колонию — он задушил сторожа за полмиллиона рублей

Сибирского бригадира отправили на 17 лет в колонию — он задушил сторожа за полмиллиона рублей

Мужчина несколько месяцев скрывался в лесах

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12 комментариев

Бригадир напал на сторожа и задушил его

Уроженца Кемеровской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство сторожа в Новосибирской области. Как рассказали в СК по Новосибирской области, 37-летний бригадир крестьянско-фермерского хозяйства напал на сторожа предприятия, задушил его электрическим шнуром и похитил 585 тысяч рублей.

Убийство произошло в селе Морозово Искитимского района 14 августа 2023 года. Бригадир вывез тело сторожа с предприятия в лес, где прикрыл его ветками.

— В последующем, бригадир на протяжении около трех дней продолжал находиться на территории предприятия. Однако, убедившись, что одна из камер видеонаблюдения в период совершения преступления была в исправном состоянии и могла зафиксировать мужчину, последний поспешно скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Мужчину искали два месяца. Он скрывался в лесах Кемеровской области и там же его обнаружила полиция.

Бригадира осудили по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Суд отправил кемеровчанина на 17 лет в колонию строгого режима с ограничением свободы сроком и с ограничением свободы сроком на полтора года.

Вчера, 13 ноября, суд арестовал на два месяца уроженку Кемеровской области Наталью Радионову по обвинению в убийстве и покушении. Сибирячка напала с ножом на 85-летнюю свекровь и ранила 11-летнего сына.

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Убийство Новосибирская область Следователи Искитимский район
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Комментарии
13
кулькулятр
1 час
Зачем в лесах Кемеровской области полмиллиона рублей?
Гость
1 час
"Однако, убедившись, что одна из камер видеонаблюдения в период совершения преступления была в исправном состоянии и могла зафиксировать мужчину..." Бригадира подвела случайность - по невероятному стечению обстоятельств что-то в хозяйстве до сих пор умудрялось работать.
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