Квартиру опечатали: что происходит в доме, где была убита 85-летняя женщина

Двор рядом с домом, где произошло преступление Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В Новосибирске оперативники опечатали дверь в квартиру дома на Народной, где убили 85-летнюю женщину и совершили покушение на ее 11-летнего внука.

Сегодня, суд уже вынес меру пресечения матери ребенка — именно ее обвиняют в преступлении.

На месте происшествия съездила корреспондент НГС Елизавета Шаталова. Ей удалось поговорить с местным жителем. По его словам, этот район спокойный, стоят шлагбаум. Мальчик, который пострадал в результате нападения, не гулял во дворе с местными детьми. После инцидента во дворе видели машины полиции.

Дверь опечатана Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Другой подросток рассказал корреспонденту, что знал, что в квартире живет пожилая женщина. В день инцидента он ничего не слышал. В целом он охарактеризовал квартиру как спокойную, проблем с хозяйкой не было.

Как ранее рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области, 11 ноября обвиняемая, 42-летняя женщина, пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой жил ее сын. Женщины поссорились. В результате сибирячка ударила пенсионерку ножом в шею, от удара пострадавшая скончалась на месте. После этого обвиняемая ударила сына ножом в ключицу. Подросток сопротивлялся, поэтому ей не удалось его убить.

Женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).