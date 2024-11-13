НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

пасмурно, снег

ощущается как -13

4 м/c,

ю-з.

 752мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25

СРОЧНО

Обвиняемую в убийстве свекрови отправили в СИЗО

Кто строит новую Россию
Что известно о сбежавших дезертирах
Врачи для 30-летних
Метро на севере и юге
Зажечь на корпоративе — советы
ГУФСИН в капремонте
Продают доли в Chiko
До и после увеличения груди
Новости в Telegram
Криминал Убийство свекрови Квартиру опечатали: что происходит в доме, где была убита 85-летняя женщина

Квартиру опечатали: что происходит в доме, где была убита 85-летняя женщина

В Новосибирске опечатали квартиру, где невестка расправилась с пожилой свекровью

1 175
4 комментария

Двор рядом с домом, где произошло преступление

В Новосибирске оперативники опечатали дверь в квартиру дома на Народной, где убили 85-летнюю женщину и совершили покушение на ее 11-летнего внука.

Сегодня, суд уже вынес меру пресечения матери ребенка — именно ее обвиняют в преступлении.

На месте происшествия съездила корреспондент НГС Елизавета Шаталова. Ей удалось поговорить с местным жителем. По его словам, этот район спокойный, стоят шлагбаум. Мальчик, который пострадал в результате нападения, не гулял во дворе с местными детьми. После инцидента во дворе видели машины полиции.

Дверь опечатана

Другой подросток рассказал корреспонденту, что знал, что в квартире живет пожилая женщина. В день инцидента он ничего не слышал. В целом он охарактеризовал квартиру как спокойную, проблем с хозяйкой не было.

Как ранее рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области, 11 ноября обвиняемая, 42-летняя женщина, пришла в квартиру к своей бывшей свекрови, с которой жил ее сын. Женщины поссорились. В результате сибирячка ударила пенсионерку ножом в шею, от удара пострадавшая скончалась на месте. После этого обвиняемая ударила сына ножом в ключицу. Подросток сопротивлялся, поэтому ей не удалось его убить.

Женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее прокуратура опубликовала кадры из квартиры, где было совершено это преступление.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Убийство Нападение Покушение на ребенка Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Татьяна 53
11 минут
Уже пятая статья на эту тему, на предыдущие 2 комментарий почему-то не пропускают
Гость
14 минут
Шлагбаум стоит значит ничего плохого не случится ,примерно так думает подновосибирская холопня
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мария,42

Никссс,41

Сергей,47

Егор,29

Света,33

Гриша,24

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление