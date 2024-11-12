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Криминал эксклюзив Полиция ищет таинственно пропавший рентген сибирячки: женщину на электросамокате сбила девочка-подросток

Полиция ищет таинственно пропавший рентген сибирячки: женщину на электросамокате сбила девочка-подросток

Без снимка пострадавшей не удалось установить тяжесть причиненного здоровью ущерба

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10 комментариев

Проверка идет в ГАИ

Новосибирская полиция проводит проверку по жалобе сибирячки, которую в апреле сбила 15-летняя девочка на электросамокате. Инцидент произошел еще в апреле. Женщину от удара выбросило с тротуара, а самокатчица спешно уехала с места происшествия.

Елена зафиксировала ушибы и попыталась добиться с помощью полиции наказания для подростка. Но рентген, важный для определения степени вреда здоровью, куда-то пропал, а дело в итоге закрыли. Елена написала несколько жалоб.

— В настоящее время в полку дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Новосибирску проводится проверка в рамках обращения потерпевшей стороны, в том числе по обстоятельствам отсутствия диагностических снимков, — ответили на запрос редакции НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

Подробности этой истории мы рассказали в отдельном материале.

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Электросамокат ДПС Полиция Проверка
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Комментарии
10
Толян54
1 час
С апреля месяца 🌛 ищут,очнулись 🤣
ЮлияВД
1 час
Заголовки, как всегда... Три раза перечитала- кто на самокате то был? Женщина или девочка? Казнить нельзя плмиловать?
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