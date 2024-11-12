Полиция ищет таинственно пропавший рентген сибирячки: женщину на электросамокате сбила девочка-подросток

Проверка идет в ГАИ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская полиция проводит проверку по жалобе сибирячки, которую в апреле сбила 15-летняя девочка на электросамокате. Инцидент произошел еще в апреле. Женщину от удара выбросило с тротуара, а самокатчица спешно уехала с места происшествия.

Елена зафиксировала ушибы и попыталась добиться с помощью полиции наказания для подростка. Но рентген, важный для определения степени вреда здоровью, куда-то пропал, а дело в итоге закрыли. Елена написала несколько жалоб.

— В настоящее время в полку дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Новосибирску проводится проверка в рамках обращения потерпевшей стороны, в том числе по обстоятельствам отсутствия диагностических снимков, — ответили на запрос редакции НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.