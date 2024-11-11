НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -9

3 м/c,

с-з.

 742мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Новосибирцы высказали мнение о распродажах

День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Криминал Угрозы ради хот-догов: подростки с игрушечным пистолетом вынесли продукты из магазина в Новосибирской области

Угрозы ради хот-догов: подростки с игрушечным пистолетом вынесли продукты из магазина в Новосибирской области

Одного из нападавших отправили под стражу

781
3 комментария

Троим хулиганам меры пресечения избрал суд, двум другим — следователь

В Новосибирской области избрали меру пресечения пятерым подросткам, которые напали на продуктовый магазин. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошёл в Колывани в ночь с 6 на 7 ноября — тогда группа из пяти подростков в возрасте от 15 до 16 лет пришла в продуктовый магазин на улице Шоссейной. Один из них угрожал продавцу игрушечным пистолетом. В результате нападения, по информации группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», юные сибиряки похитили четыре хот-дога и мороженое на сумму в 1 370 рублей.

— Исходя из преступных ролей каждого, следователем СКР в отношении двух подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двух других судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении одного обвиняемого — в виде заключения под стражу, — объяснили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы устроили разборки со стрельбой на Высоцкого.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Подростки Суд Разбой
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 минут
С игрушечным пистолетом похитили мороженое. ;) Это же просто ми-ми-ми. ;))
Гость
15 минут
Они совсем ку-ку?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Anton,43

Max,40

Даниил,36

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Ирина,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление