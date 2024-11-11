Угрозы ради хот-догов: подростки с игрушечным пистолетом вынесли продукты из магазина в Новосибирской области

Троим хулиганам меры пресечения избрал суд, двум другим — следователь Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В Новосибирской области избрали меру пресечения пятерым подросткам, которые напали на продуктовый магазин. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошёл в Колывани в ночь с 6 на 7 ноября — тогда группа из пяти подростков в возрасте от 15 до 16 лет пришла в продуктовый магазин на улице Шоссейной. Один из них угрожал продавцу игрушечным пистолетом. В результате нападения, по информации группы «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», юные сибиряки похитили четыре хот-дога и мороженое на сумму в 1 370 рублей.

— Исходя из преступных ролей каждого, следователем СКР в отношении двух подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двух других судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении одного обвиняемого — в виде заключения под стражу, — объяснили в пресс-службе Следственного комитета.