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Криминал Молодые новосибирские мошенницы развели 76-летнего мужчину на миллионы — обманутый оказался непростым пенсионером

Молодые новосибирские мошенницы развели 76-летнего мужчину на миллионы — обманутый оказался непростым пенсионером

На востоке Москвы полицейские задержали троих молодых людей, остальных участников банды ищут

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51 комментарий

Пока что задержали троих молодых «курьеров», а их кураторов всё еще ищут

В Измайлово на востоке Москвы мошенники развели 76-летнего пенсионера на миллионы рублей. Двоих фигуранток дела арестовали. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Полицейские задержали троих курьеров: двух девушек 18 и 19 лет из Новосибирска и 20-летнего парня. Девушка взяла три миллиона рублей, а парень — золотые монеты стоимостью более 10 миллионов рублей, которые передал им пенсионер. Одна из подозреваемых признала вину и рассказала на допросе, что ей обещали 150-200 тысяч за такую «работу курьером».

— Просто взяла деньги у старших людей, грубо говоря, у пенсионеров. Меня сами нашли через знакомых людей. Скидывают адрес — приезжаешь на адрес, забираешь деньги, едешь, перенаправляешь их куда-либо, — объясняет девушка.

Девушек задержали на Пресненской набережной (с дедулей одна из них встретилась на 9-й Парковой улице), а парня — на Измайловской площади

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Девушек арестовали, парня отправили под подписку о невыезде. Остальных преступников ищут.

По данным Baza, мошенники обманули 76-летнего Александра Рахманова, который занимает пост советника генерального директора МАК «Вымпел» — предприятия российской оборонной промышленности в области ракетно-космической обороны.

Сообщается, что мошенники уговорили его снять деньги со счетов, он делал это несколько раз. До конца октября мужчина снимал деньги и передавал курьерам в разных частях Москвы. Затем мошенники перешли к монетам — Рахманов сначала отдал им те, что у него были (на сумму более 5  млн рублей), а затем купил новые — ещё почти на 10  млн рублей. Только через несколько недель Рахманов понял, что его обманули, заявляют в телеграм-канале.

Ранее житель Новосибирска закрутил горячую переписку с девушкой и едва не остался без денег. Сибиряк отправил свои фото красотке и стал жертвой шантажа мошенников.

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Комментарии
51
Mariella016
39 минут
Такой не простой и глупый)))
Татьяна 53
30 минут
Как такого пенсионера держать советником, я понимаю ,что никто не застрахован от этих мошенников, но возрастной мужчина, занимающий такой пост и повёлся, хоть бы написали как его убедили передать деньги, чтобы предостеречь простых пенсионеров
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