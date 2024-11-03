«Они все ему были обязаны»: как угодивший в колонию милиционер сколотил банду из бывших силовиков — на его счету 12 смертей

Главарь банды бывших милиционеров получил пожизненный срок Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал», Юрий Орлов / Городские порталы











В конце 1990-х — начале 2000-х годов в Новосибирске орудовала банда Владимира Большинскова. Преступники находили в газете объявления о продаже машин, встречались с владельцами под видом покупателей, убивали их, прятали тела, а машины продавали или разбирали для продажи запчастей. На поимку преступников ушло несколько лет, хотя главарь банды попал в поле зрения сыщиков еще в начале расследования. Тому, как искали преступников, посвящен выпуск программы «Криминальные хроники», выходившей на «Первом канале». НГС пересмотрел хроники — рассказываем, как раскрыли банду из лихих 90-х.

Темные дела у ТЭЦ-2

Первое преступление банда совершила в конце 1998 года. 2 декабря новосибирец Альберт Тимофеев не вернулся домой. Родственники обратились в милицию и рассказали, что мужчина собирался продать свой автомобиль «Мицубиси» и всю неделю встречался с потенциальными покупателями — накануне вечером он снова отправился на такую встречу, но домой уже не вернулся.

Первой жертвой банды стал Андрей Тимофеев Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











Тело мужчины обнаружили только весной в шахте сливного коллектора подвешенным на стальном тросе. Сотрудники ТЭЦ объяснили сыщикам, что если бы труп просто бросили в коллектор, то его бы быстро вынесло в реку. Убийцы явно рассчитывали, что тело или долго не найдут, или не найдут вообще.

Расследование поручили Сергею Козлову, старшему оперуполномоченному по особо важным делам Новосибирского ГУВД. Он специализировался на раскрытии особо сложных и, казалось, бесперспективных дел.

Отработанная схема

Следующее преступление произошло почти через год, в ноябре 1999 года. Житель Искитима Александр Богданов поехал в Новосибирск, чтобы продать машину, и пропал. Еще через неделю исчез Виктор Мочалин, который тоже собирался продать автомобиль. Затем исчез Станислав Федотов — он тоже хотел найти покупателя на свой автомобиль. Это позволило сыщикам объединить все эпизоды в одну серию.

Кроме того, дела объединяло еще и отсутствие улик. Потерпевшим звонили с телефонов-автоматов, а потому следователи не могли определить, кем был звонивший.

Они сделали вывод, что преступления совершала хорошо организованная и опытная банда. Об этом говорило и то, что угнанные машины не обнаружились на черном рынке.

Встреча на ГБШ

Сыщики решили проверить крупнейший авторынок города — «Столицу». Незадолго до исчезновения там появлялись трое потерпевших: Богданов, Федотов и Мочалин. Но большинство продавцов не хотели разговаривать с милицией.

Пока милиция искала зацепки, пропал Андрей Колмаков: утром 16 ноября он уехал на встречу с покупателем автомобиля, который позвонил ему по размещенному в газете объявлению, но домой не вернулся. Следователи установили, что у сибиряка при себе были документы на еще одну машину — «Хонду Цивик», которая находилась на охраняемой стоянке на Гусинобродском шоссе. Там решили устроить засаду: охранники стоянки должны были подать сигнал, если бы кто-то решил забрать «Хонду».

У Андрея Колмакова были при себе документы на «Хонду Цивик» Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











Вскоре на стоянку явился мужчина, предъявил справку, ключи и документы на авто и попытался забрать «Хонду», заявив, что ему ее продали. Мужчину задержали — им оказался Владимир Большинсков. Он вел себя крайне уверенно и агрессивно по отношению к следователям, спорил и доказывал свою правоту. Только убеждал, что купил автомобиль не у Андрея Колмакова, а у Сергея Жилинских, которого якобы лично знал — вместе сидели в исправительной колонии.

И Большинсков, и Жилинских до получения сроков служили в милиции. Со слов Владимира, они не общались после освобождения, а за неделю до задержания встретились на рынке, и Жилинский предложил купить у него «Хонду». Улик против Большинскова не было, и его отпустили.

Одной из жертв стал житель Искитима Александр Богданов Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











Сыщики пытались найти Сергей Жилинских. Оказалось, что еще с лета 1999 года он был в розыске за разбой, а следователь Сергей Козлов узнал в ориентировке на него продавца на рынке, который вступил с ним в конфликт. Опознали его и другие торговцы. Но в последний раз его видели в ноябре, когда пропал Андрей Колмаков.

— Человек лживый, скрытный, в то же время наглый, от него можно ожидать любые пакости, на которые человек способен, — говорил Сергей Козлов о Сергее Жилинских в выпуске «Криминальных хроник».

Итальянская мебель и суд над невиновным

Оперативники заметили, что большинство жертв пользовались газетой «Доска объявлений» и жили на левом берегу, в Кировском или Ленинском районе. Сыщики предположили, что преступники могут охотиться не только на продавцов дорогих машин, но и на владельцев дорогой мебели или техники — это ещё одни популярные категории товаров в объявлениях.

После разбора архивов и материалов от районных коллег в разработку попало дело из Кировского района. 24 декабря 1994 года в квартире на Петухова нашли убитой предпринимательницу Марину Федотову. Ее несколько раз ударили топором по голове, а из квартиры украли 92 тысячи рублей. Перед смертью сибирячка написала объявление в газету о продаже дорогой итальянской мебели.

Из квартиры убитой Марины Федотовой похитили ценные вещи Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











Основным подозреваемым стал ее знакомый Евгений Лукин, который под давлением дал признательные показания. Только через несколько лет стало известно, что он оговорил себя — убийство Марины Федотовой тоже было совершено бандой похитителей автовладельцев.

Гараж на свиноферме

Новой жертвой стал житель Железнодорожного района, 50-летний Владимир Баданов. В милицию обратилась его мать. Она рассказала, что Владимир искал работу водителя на своей личной машине и подавал объявление в газету. В день исчезновения он уехал на встречу с потенциальным работодателем и не вернулся.

Сергей Жилинских (слева) и Владимир Большинсков (справа) вместе отбывали срок в колонии Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











У Владимира Баданова был сотовый телефон, и оперативники запросили по коду трубки распечатку его звонков. И тут наконец удача: телефоном пользовались после пропажи владельца, но в трубке была уже новая сим-карта. Сыщики узнали номер и ее владельца — им оказался Евгений Гутов, который владел свинофермой недалеко от Новосибирска. На ее территории был и гараж для разбора автомобилей.

За зданием установили наблюдение, и через несколько дней туда приехал Владимир Большинсков — оказалось, что он был родственником Гутова. Машины же в гараже разбирал Александр Гусев.

Но звонок с телефона пропавшего был слабой уликой, и тогда за всеми тремя начали следить.

Насмешки над следствием

Оперативники были уверены, что уже вышли на главаря банды — Владимира Большинскова. Его вызвали на допрос под предлогом уточнения деталей о машине погибшего Колмакова. Тогда оперуполномоченный Сергей Козлов и вспомнил, где видел Большинскова раньше: он был тем самым торговцем на авторынке, который разнял его драку с Сергеем Жилинских.

Во время допросов Большинсков вел себя очень осторожно и продумывал каждое слово. Он давал четкие ответы и не волновался, выдерживал напор и вел себя хладнокровно. Кроме этого, он быстро вычислял слежку и даже подшучивал над теми оперативниками, которые должны за ним наблюдать. И это не удивительно — ведь он и сам раньше служил в милиции.

После того как тела пропавших автовладельцев обнаружили, Большинсков начал давать показания Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











В конце 1980-х — начале 1990-х годов Владимир Большинсков начал службу в отделе вневедомственной охраны в Кировском районе, но затем стал смотреть на работу как на способ обогащения. Так он совершил кражу и отправился в колонию, где познакомился с Жилинским и другими участниками будущей банды: Романом Мельничуком, Сергеем Вяткиным и Юрием Бережновым.

— Они все ему были обязаны. Отбывали наказание в ИК-3, а он там занимал неплохую нишу в этой среде. От каких-то передряг он спасал, — рассказывал в выпуске «Криминальных хроник» Олег Бушмакин, который в 2000–2004 годах работал следователем следственной группы отдела Генеральной Прокуратуры РФ в Сибирском Федеральном округе.

В колонии Владимир Большинсков создал вокруг себя легенду, якобы он состоятельный бизнесмен. Так он смог завлечь в банду соучастников. После выхода по УДО в 1997 году он начал собирать группировку из бывших сокамерников.

Последнее дело

18 августа 2003 года преступники в масках напали на автобазу новосибирского областного управления здравоохранения. Они связали охранников и угнали три машины: «Тойоту Карину», «Тойоту Лэнд Крузер» и «Ауди 6». Последнюю пригнали в гараж Большинскова на улице Фасадной, и это заметило наружное наблюдение. Главарь банды был так уверен в себе, что руководил делом, находясь под следствием.

Владимира Большинскова и его подельников, наконец, арестовали. Сыщикам удалось установить круг сообщников Большинскова: Роман Мельничук, Сергей Вяткин, Юрий Бережнов, Дмитрий Ваш, Олег Вишняков, Олег Татарников, Андрей Куцаев. Среди них не было только Сергея Жилинских — первого подозреваемого в серии убийств и угонов.

Одну из угнанных машин бандиты перегнали в Казахстан для продажи, но в итоге бросили ее там и вернулись в Новосибирск Источник: «Криминальные хроники» / «Первый канал»











Евгений Гутов дал показания о причастности к убийству Баданова: по его словам, Большинсков предложил ему заманить водителя на свиноферму под предлогом заказа поездки. Гутов позвал Баданова в свой кабинет и вышел, после чего зашел Большинсков и выстрелил в мужчину. Евгений Гутов указал место, где было закопано тело водителя.

Сообщники указывали на Большинскова, как на главаря, но сам он молчал на допросах. Участники банды выдали тайники и авторазборы, где хранились детали и номера украденных машин. Там же были обрезы, пистолеты, патроны и другое оружие. Скоро нашли и тела убитых автовладельцев. Только после этого Владимир Большинсков начал давать показания, но делал это очень осторожно и старался не говорить лишнего.

Вскоре выяснилось, что Сергей Жилинских и правда работал вместе с Большинсковым, но и в какой-то момент стал нежелательным свидетелем. Главарь вместе с Сергеем Вяткиным заманили его за город якобы для убийства богатого пасечника и застрелили.

Среди преступлений банды был и налет на коттедж: 4 апреля 2001 года Большинсков и Мельничук ворвались в дом семьи Тереховых. Застрелив хозяйку, ее дочь школьницу и няню и пощадив только полуторогодовалого ребенка, они украли деньги и ценности.

На одном из допросов Владимир Большинсков признался, что хотел убить своих подельников и скрыться в Красноярском крае. В общей сложности он был причастен к 12 убийствам и не сожалел об этом.

Членам банды предъявили обвинения по статьям за убийства, разбои, незаконный оборот оружия и наркотиков, подделку и уничтожение документов, бандитизм. Дело рассматривал суд присяжных. Главных помощников Большинскова — Сергея Вяткина и Роман Мельничука — приговорили к 24 и 25 годам заключения. Другие подельники получили от 2 до 10 лет лишения свободы.

Владимира Большинскова приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывает в колонии «Полярная сова». НГС направил запрос в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, чтобы узнать, находится ли он все еще в ИК-18.