Смерть по объявлению и убийца с молотком: истории двух маньяков из Кузбасса, о которых вы вряд ли слышали

Сергей Щербаков (слева), в отличие от Виктора Болховского, был пойман быстро Источник: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов











Принято считать, что в Кемеровской области жил и творил беззаконие только один маньяк, известный, пожалуй, каждому — Александр Спесивцев. Недавно NGS42.RU поговорил со следователем, который спустя почти 30 лет закончил разбирательство в кровавых преступлениях психбольного. Но на самом деле новокузнецкий извращенец не единственный, кто вписал кровью свое имя в историю Кузбасса.

Какие мотивы были у садиста-«красавчика» и маньяка-некрофила, орудовавших в нашем регионе, — в материале нашего коллеги из NGS42.RU Александра Левчука.

«Красавчик»: шесть убийств

В мае 1985 года жительница Ленинска-Кузнецкого, 27-летняя Татьяна, была на последних месяцах беременности. Она лежала на сохранении в роддоме, но будущей маме разрешили на праздниках побыть дома. Но вернуться в медучреждение ей было не суждено. Поздно вечером ее нашли в бессознательном состоянии с многочисленными травмами головы и доставили в больницу, где она спустя несколько часов умерла, так и не придя в себя. Ребенка сохранить также не удалось.

— Диагноз, с которым пострадавшая поступила в больницу, вверг в шоковое состояние даже видавших виды оперативников. Открытая черепно-мозговая травма, многооскольчатый перелом свода и основания черепа, ушибы и размозжение головного мозга и еще множество травм, — спустя почти 30 лет вспоминал о тех событиях местный журналист Игорь Кривов.

Оперативные поиски убийцы ничего не дали, свидетелей жестокого нападения не было, а из вещдоков обнаружили только испачканный кровью коробок спичек. Единственное, на что способны были силовики, это усиление патрулей и попытка поймать на «живца» — сотрудницу милиции в гражданской одежде, но всё было зря.

Спустя неделю вторая жертва — работница ателье по пошиву одежды по имени Вера. В больницу ее также доставили живой, несмотря на схожие травмы, но спустя неделю она всё же умерла. У нее осталась малолетняя дочь. У жертвы неизвестный похитил 10 рублей и две сумки.

Анастасия Ильина / NGS42.RU Источник: Несколько месяцев город жил в страхе











Прошло около трех месяцев безуспешных поисков убийцы. В середине июля в один день милиционеры узнали о двух новых жертвах маньяка: взрослой женщине, которую медики смогли спасти, несмотря на ножевое ранение, и 15-летней школьнице. Последнюю неизвестный изнасиловал, а затем задушил ее же шейным платком. Мужчина, обнаруживший тело, сообщил, что гулял в парке, когда нашел погибшую девочку.

До осени неизвестный успел совершить еще два нападения: одну женщину он изнасиловал и забил в строительном вагончике, тело погибшей нашла ее мать, вторая — работница шахты, смогла отбиться от неизвестного, при этом сумев поцарапать ему лицо.

К тому времени женщины всего города уже знали о страшных событиях и старались без надобности не выходить на улицу, особенно в темное время суток. Делом заинтересовались в областном комитете партии и МВД СССР, а прокурор города от безысходности ситуации был вынужден подать в отставку.

Под конец своей криминальной карьеры маньяк получил прозвище «Красавчик» — так его назвала одна из женщин, которую тот попытался убить, но горожанке удалось сбежать.

Последней, шестой жертвой, стала девушка, которая возвращалась домой с дискотеки. Ей убийца нанес не менее 40 ударов молотком, буквально размозжив голову.

К тому времени, а это было начало осени, у милиционеров собралось несколько вещдоков, найденных на местах расправы, но всё это не помогало найти убийцу. К удивлению силовиков, его сдала правоохранителям местная жительница, которая была знакома с последней жертвой и видела ее с мужчиной незадолго до гибели.

В тот же день город узнал имя насильника и убийцы, им оказался электрик местной шахты Сергей Щербаков. Он не стал отпираться и с удовольствием рассказал, как лишил жизни своих жертв.

Молодому человеку было на тот момент 22 года. Когда он понял, что ему грозит смертная казнь, он попытался переложить вину на своего соседа, который незадолго до тех событий свел счеты с жизнью. Но милиционеры установили, что мужчина в дни убийств либо был в вытрезвителе, либо на работе, и в итоге Щербакова признали виновным. Расстрел состоялся 26 сентября 1988 года в Кемеровском СИЗО.

«Некромант»: четыре жертвы

О похождениях этого маньяка некоторое время назад подробно рассказывали наши коллеги из «Чита.ру», так как большую часть преступлений маньяк совершил в Забайкальском крае. Но кровавый счет был открыт в Кемерове, откуда родом убийца.

Первое преступление Виктор Болховский совершил в 1980 году. Во время ссоры он начал душить женщину и испытал сильное возбуждение, когда она перестала подавать признаки жизни. Мужчина вскоре сдался правоохранителям и получил восемь лет колонии, наказание отбывал в Иркутской области. Через пять месяцев после освобождения он снова решился убить.

Наверняка жители региона помнят некогда популярную газету «С тобой». В доинтернетный период здесь размещали объявления о покупке и продаже чего угодно: от изделий ручной работы до квартир и предприятий, тут же сообщали о пропаже и находке вещей, но вместе с тем особой популярностью пользовалась рубрика «Знакомства».

Одной из тех, кто искал свою половинку через газету с объявлениями, была 27-летняя Ольга. Она занималась пошивом одежды на дому, училась в КузГТУ и жила одна в квартире подруги. Она ответила на предложение познакомиться мужчине, который готов был «стать спонсором».

1 из 2 Источник: Виктория Михайлюк

Вскоре они созвонились, в разговоре мужчина по имени Виктор назвал себя бизнесменом и напросился к ней в гости. На следующий день, около полудня, он зашел в квартиру кемеровчанки, а уже через час покинул ее, прихватив с собой золото и магнитофон. Через пару дней выяснилось, что девушка была убита.

Расследованием занималась не только милиция, но и мать погибшей. В редакции газеты она узнала, кто еще откликался на объявление, и поговорила с одной из женщин. Та рассказала, что встречалась с Виктором, который предлагал пойти к ней в гости, но она отказалась, так как ее смутило расцарапанное лицо и синяк под глазом мужчины. Удалось выяснить фамилию — Болховский, но кемеровчанин пропал, и найти его не могли даже объявив в федеральный розыск.

Спустя примерно год в Чите на улице Ленина нашли разложившееся тело женщины. Так как труп слишком долго лежал в жилище, понять, от чего умерла горожанка, не удалось. Всё списали на некриминальную причину гибели и закрыли дело.

Источник: Виктория Михайлюк











Родные и близкие погибшей были уверены в обратном и считали, что девушку убили. Подтверждало это исчезновение некоторых вещей из квартиры, в которой в числе прочего нашли замоченную в ванне посуду и газету с объявлениями о знакомстве.

Осенью того же 1999 года читинка Светлана через городскую газету познакомилась с Дмитрием, который уверял, что работает на ТВ и хорошо зарабатывает, но при этом его жена больна раком, из-за чего у него давно не было секса. Он предложил ей стать его любовницей, на что девушка согласилась.

Во время первого их свидания Светлана пошла в душ, а когда вышла, увидела Дмитрия, который покидал ее квартиру. Мужчина сказал, что надо купить фрукты, и пообещал вернуться, но пропал. Вскоре девушка увидела, что исчезла ее шкатулка с драгоценностями, и поняла, что ее обманули. Только это и спасло жизнь горожанки, но это не стало финалом преступлений.

К концу 1999 года Виктор начал строить отношения с читинкой Еленой, которая воспитывала 14-летнюю дочь. Когда мужчина пришел, девочка ушла к соседке, чтобы не мешать взрослым.

Вернувшись, она открыла дверь своим ключом и услышала хрипы из комнаты матери, из которой вскоре выскочил мужчина. Он схватил ее за горло и сказал: «Я профессиональный маньяк, и если ты будешь кричать, я тебя убью!». После этого для нее начался настоящий ад.

Виктор завел девочку в комнату, где на кровати лежало бездыханное тело ее матери. Он бросил ребенка рядом с ней и стал целовать, после чего раздел, но вместо ожидаемого изнасилования велел приготовить ему яичницу.

Перекусив, маньяк связал подростку руки скотчем, заставил ее собрать все ценности в квартире и принести к нему, после чего заставил танцевать стриптиз. Затем он нашел две бутылки шампанского, которые распил вместе с девочкой, но та от адреналина не пьянела. После этого несколько часов подряд он насиловал жертву, пока наконец не уснул от алкоголя.

Девочка сбежала из квартиры, рассказала соседям о произошедшем, а те вызвали милицию. Когда в комнату вошли силовики, Виктор продолжал спать, при этом был абсолютно голый. Задержать его большого труда не составило, во время следствия он признался и в других преступлениях.

Источник: Виктория Михайлюк











Спустя два года дело Виктора Болховского закончили рассматривать в Читинском областном суде, на тот момент ему был 41 год. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, по сей день маньяк отбывает наказание в «Чёрном дельфине». На протяжении 23 лет он продолжает слать жалобы на решение, требуя пересмотра, так как считает его несправедливым.