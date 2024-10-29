Прокуратура запросила 10 лет лжегазовикам за взрыв на Линейной в Новосибирске

Сегодня, 29 октября во время суда в Новосибирске обвинение запросило наказание для Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Пара лжегазовиков проходит по делу о взрыве газа на улице Линейной.
— Запросили 10 лет и 4 месяца, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что трагедия произошла 9 февраля 2023 года. В тот день в 07:39 прогремел взрыв, в результате которого рухнул подъезд многоэтажного дома, унося с собой квартиры. Под завалами оказались десятки людей. В результате трагедии погибли 15 человек, 11 человек получили серьезные травмы.
В течение всего дня жители Новосибирска напряженно следили за ходом спасательной операции, а 10 февраля, в день траура, разделили горе с родственниками и близкими погибших.
Следствие установило, что причиной происшествия стали мошенники, выдававшие себя за газовиков, которые обманули пенсионерку и заменили шланг в газовом оборудовании. Замена оказалась такой некачественной, что газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.