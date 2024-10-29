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Криминал Взрыв газа на Линейной Прокуратура запросила 10 лет лжегазовикам за взрыв на Линейной в Новосибирске

Прокуратура запросила 10 лет лжегазовикам за взрыв на Линейной в Новосибирске

Суд приближается к финалу

1 940
19 комментариев

Евгений Кавун и Ирина Урбах выдали себя за газовиков и поменяли шланг в газовом оборудовании

Сегодня, 29 октября во время суда в Новосибирске обвинение запросило наказание для Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Пара лжегазовиков проходит по делу о взрыве газа на улице Линейной.

— Запросили 10 лет и 4 месяца, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что трагедия произошла 9 февраля 2023 года. В тот день в 07:39 прогремел взрыв, в результате которого рухнул подъезд многоэтажного дома, унося с собой квартиры. Под завалами оказались десятки людей. В результате трагедии погибли 15 человек, 11 человек получили серьезные травмы.

В течение всего дня жители Новосибирска напряженно следили за ходом спасательной операции, а 10 февраля, в день траура, разделили горе с родственниками и близкими погибших.

Следствие установило, что причиной происшествия стали мошенники, выдававшие себя за газовиков, которые обманули пенсионерку и заменили шланг в газовом оборудовании. Замена оказалась такой некачественной, что газ заполнил весь подъезд. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.

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Новосибирск Взрыв газа в Новосибирске Улица Линейная Суд Прокуратура
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Комментарии
19
Игорь Зенин
1 час
всё таки эти мелкие жулики ответят за халатность спецов всех мастей
Alx_nsk
1 час
Здорово! Без прямых улик - червончик!
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