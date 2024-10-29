Прокуратура запросила 10 лет лжегазовикам за взрыв на Линейной в Новосибирске

Евгений Кавун и Ирина Урбах выдали себя за газовиков и поменяли шланг в газовом оборудовании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 29 октября во время суда в Новосибирске обвинение запросило наказание для Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Пара лжегазовиков проходит по делу о взрыве газа на улице Линейной.

— Запросили 10 лет и 4 месяца, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что трагедия произошла 9 февраля 2023 года. В тот день в 07:39 прогремел взрыв, в результате которого рухнул подъезд многоэтажного дома, унося с собой квартиры. Под завалами оказались десятки людей. В результате трагедии погибли 15 человек, 11 человек получили серьезные травмы.

В течение всего дня жители Новосибирска напряженно следили за ходом спасательной операции, а 10 февраля, в день траура, разделили горе с родственниками и близкими погибших.