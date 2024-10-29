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Криминал Полиция поймала группу новосибирцев, помогающих мигрантам, — оперативная съемка из хостела

Полиция поймала группу новосибирцев, помогающих мигрантам, — оперативная съемка из хостела

Были задержаны шесть человек

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29 комментариев

Двух фигурантов отправили в СИЗО, у остальных четырех обязательство о явке

В Новосибирске полиция совместно с Росгвардией задержала шесть новосибирцев по подозрению в организации незаконной миграции. Им от 20 до 54 лет. По версии следствия, члены криминальной группировки за деньги помогали иностранцам незаконно оформлять документы, чтобы те могли жить и работать в России.

— Организатор — 29-летний житель Октябрьского района, являясь учредителем центра помощи мигрантам, руководил всем процессом нелегального бизнеса, договаривался с клиентами об оказании необходимых им услуг, а затем давал соответствующие указания своим работникам, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Силовики добавили, что чаще всего приезжих регистрировали в хостеле, который принадлежал одному из подозреваемых. Но по факту мигранты там не жили.

Силовики сняли на видео обстановку хостела

— Кроме этого, злоумышленники заключали с клиентами фиктивные трудовые договоры, а также оказывали им содействие в получении сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные подразделения органов внутренних дел. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, — подчеркнули в полиции.

В итоге мигранты получали патенты и виды на жительство в Новосибирской области. По данным следствия, за свои услуги работники компании получали от 6 до 30 тысяч рублей с одного клиента.

При обысках полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документы иностранных граждан, бланки уведомлений о проживании, банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконно миграции». Двух фигурантов отправили в СИЗО, у остальных четырех обязательство о явке.

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Комментарии
30
Гость
1 час
Посадить с конфискацией , потом лишить гражданства и депортировать в солнечный Таджикистан.
Гость
22 минуты
Конфисковать у этих предателей все имущество, отправить лет на 10 на Колыму, а потом лишить гражданства и высадить на необитаемом острове где нибудь в Тихом океане.
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