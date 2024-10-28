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Мужчину признали виновным в гибели мальчика в коллекторе

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Криминал Гибель ребенка в коллекторе Новосибирцу вынесли приговор за гибель ребенка в канализационном коллекторе — какое наказание он получил

Новосибирцу вынесли приговор за гибель ребенка в канализационном коллекторе — какое наказание он получил

Трагедия произошла 1 августа 2023 года

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2 комментария

Осужденного приговорили к принудительным работам

Суд вынес приговор замдиректора стройорганизации ООО «Корона» Ивану Гребельному. Его признали виновным в гибели ребенка в коллекторе, сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Трагедия произошла 1 августа 2023 года. Как установил суд, 9-летний мальчик в период с 09:00 до 16:20 свободно прошел к камере канализационного коллектора, спустился в нее и провалился в отверстие в централизованную систему водоотведения. Вскоре мальчик скончался от утопления. Отмечается, что отверстие сделали по указанию Гребельного.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил Гребельному принудительные работы на 2 года 6 месяцев с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ, на 2 года и 6 месяцев.

Кроме того, с осужденного взыскали 2 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшему.

Приговор не вступил с законную силу.

Ранее суд вынес приговор новосибирцу, который напал на подростка и мать с ребенком на улице Забалуева.

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Комментарии
2
Гость
32 минуты
Не справедливо! Не законно! … карма, однако, полагаю, и подсудимого настигнет и суд…
Гость
9 минут
10 процентов государству, за смерть ребенка, надо чтоб кто-то из власти также потерял, и пускай такой же ,,справедливый,, приговор вынесут!
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