Новосибирцу вынесли приговор за гибель ребенка в канализационном коллекторе — какое наказание он получил

Осужденного приговорили к принудительным работам Источник: «Суды общей юрисдикции» / vk.com











Суд вынес приговор замдиректора стройорганизации ООО «Корона» Ивану Гребельному. Его признали виновным в гибели ребенка в коллекторе, сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Трагедия произошла 1 августа 2023 года. Как установил суд, 9-летний мальчик в период с 09:00 до 16:20 свободно прошел к камере канализационного коллектора, спустился в нее и провалился в отверстие в централизованную систему водоотведения. Вскоре мальчик скончался от утопления. Отмечается, что отверстие сделали по указанию Гребельного.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд назначил Гребельному принудительные работы на 2 года 6 месяцев с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ, на 2 года и 6 месяцев.

Кроме того, с осужденного взыскали 2 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшему.

Приговор не вступил с законную силу.