В Новосибирске арестовали мужчину, который бросил бревно в окно соседям

Бревно чуть не попало в женщину и ее годовалого сына Источник: Жанна











Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который кинул бревно в квартиру общественницы Хилокского микрорайона. Об этом редакции НГС рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в ответе на запрос.

В ведомстве подтвердили, что в полицию 15 октября поступило сообщение о происшествии на улице Хилокской. На место выезжала следственно-оперативная группа, у пострадавшей сотрудники МВД приняли заявление.

— За совершения данного преступления установлен и задержан гражданин 1981 года рождения, — ответили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого допросили и арестовали. Сотрудники полиции проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.