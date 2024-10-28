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Криминал В Новосибирске арестовали мужчину, который бросил бревно в окно соседям

В Новосибирске арестовали мужчину, который бросил бревно в окно соседям

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

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7 комментариев

Бревно чуть не попало в женщину и ее годовалого сына

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который кинул бревно в квартиру общественницы Хилокского микрорайона. Об этом редакции НГС рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в ответе на запрос.

В ведомстве подтвердили, что в полицию 15 октября поступило сообщение о происшествии на улице Хилокской. На место выезжала следственно-оперативная группа, у пострадавшей сотрудники МВД приняли заявление.

— За совершения данного преступления установлен и задержан гражданин 1981 года рождения, — ответили в пресс-службе регионального МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого допросили и арестовали. Сотрудники полиции проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел на улице Хилокской 15 октября. Тогда неизвестный мужчин кинул бревно в окно местной жительницы Жанны и разбил стекло. Женщина рассказала редакции НГС, что бревно чуть не задело ее саму и годовалого сына. По словам сибирячки, причиной стал соседский конфликт, который длится уже год.

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Арестовали Уголовное дело Полиция Хилокский жилмассив Новосибирск
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Комментарии
8
Гость
27 минут
Ровно жизнь тому назад был мороз и даже град А сегодня видишь, брат, - бревнопад
Гость
41 минута
Почему дятла кормит бревно, которое он долбит, а мужика нет?
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