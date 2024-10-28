В Новосибирске арестовали мужчину, который бросил бревно в окно соседям

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, который кинул бревно в квартиру общественницы Хилокского микрорайона. Об этом редакции НГС рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в ответе на запрос.
В ведомстве подтвердили, что в полицию 15 октября поступило сообщение о происшествии на улице Хилокской. На место выезжала следственно-оперативная группа, у пострадавшей сотрудники МВД приняли заявление.
— За совершения данного преступления установлен и задержан гражданин 1981 года рождения, — ответили в пресс-службе регионального МВД.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Подозреваемого допросили и арестовали. Сотрудники полиции проводят расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел на улице Хилокской 15 октября. Тогда неизвестный мужчин кинул бревно в окно местной жительницы Жанны и разбил стекло. Женщина рассказала редакции НГС, что бревно чуть не задело ее саму и годовалого сына. По словам сибирячки, причиной стал соседский конфликт, который длится уже год.