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Криминал «Как Киркоров, вошла не в ту дверь»: новосибирскую блогершу оштрафовали за рисунок на горе в Республике Алтай

«Как Киркоров, вошла не в ту дверь»: новосибирскую блогершу оштрафовали за рисунок на горе в Республике Алтай

Она написала на скале свою фамилию

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16 комментариев

Сибирячке назначили штраф в 2,5 тысячи рублей

Новосибирскую блогершу Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

В августе этого года она написала свою фамилию краской на одной из гор по дороге в Чемал, чем сильно возмутила местных жителей. Одна из них сняла на видео действия девушки и обратилась в районную полицию.

Сама сибирячка тогда рассказала, что приехала на Алтай во второй раз и не знала, что рисовать на скалах нельзя. В одном из видео с извинениями она сказала, что «как Киркоров, вошла не в ту дверь».

По закону «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» за несанкционированное нанесение надписей, рисунков на природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях предусмотрена административная ответственность.

В отношении жительницы Новосибирска составили протокол об административном правонарушении и дали ей штраф в 2,5 тысячи рублей. Надпись со скалы стёрли.

В середине октября в Республике Алтай погибла 18-летняя жительница Бердска. Вместе с тургруппой она попала под кампнепад.

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Штраф Горный Алтай Блогер Надпись Прокуратура Новосибирск
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Комментарии
16
282513111
20 минут
Она дура?!
Aнгличанка Гадит
28 минут
Не знала она... Просто она невоспитанная тётя.
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