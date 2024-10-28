«Как Киркоров, вошла не в ту дверь»: новосибирскую блогершу оштрафовали за рисунок на горе в Республике Алтай

Сибирячке назначили штраф в 2,5 тысячи рублей Источник: vkurse22 / t.me











Новосибирскую блогершу Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

В августе этого года она написала свою фамилию краской на одной из гор по дороге в Чемал, чем сильно возмутила местных жителей. Одна из них сняла на видео действия девушки и обратилась в районную полицию.

Сама сибирячка тогда рассказала, что приехала на Алтай во второй раз и не знала, что рисовать на скалах нельзя. В одном из видео с извинениями она сказала, что «как Киркоров, вошла не в ту дверь».

По закону «Об административных правонарушениях в Республике Алтай» за несанкционированное нанесение надписей, рисунков на природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях предусмотрена административная ответственность.

В отношении жительницы Новосибирска составили протокол об административном правонарушении и дали ей штраф в 2,5 тысячи рублей. Надпись со скалы стёрли.