Генерала ВС РФ арестовали за взятку: СК раскрыл, на чем нажился чиновник и сколько денег за это получил

Александр Оглоблин не так давно вышел из колонии. В 2022 году его осудили за кражу 1,6 млрд рублей и отправили в тюрьму на 4,5 года. Кроме того, на Оглоблина наложили штраф — 800 тысяч рублей и лишили его звания генерала и двух орденов — Почета и «За военные заслуги». В марте 2024 года ему заменили срок, который он еще не успел отбыть, на исправительные работы в обмен на показания о генерале Вадиме Шамарине. Он также проходит по делу о взятке вместе с генеральным директором ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексеем Высоковым и главным бухгалтером этого же общества Еленой Гришиной.