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Криминал «4 заявления с начала года»: полицейские — о деле детей, которые пугают жителей новосибирского поселка

«4 заявления с начала года»: полицейские — о деле детей, которые пугают жителей новосибирского поселка

Полиция назвала число заявлений на двух братьев, пугающих жителей поселка

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Действия братьев попали на камеры видеонаблюдения

В новосибирской полиции рассказали о подробностях ситуации в поселке Пригородном простор: там двух детей винят в беспределе. На братьев 11 и 13 лет жители коттеджного поселка и села Толмачева начали жаловаться во все инстанции на прошлой неделе: по словам соседей, мальчики в буквальном смысле превратили жизнь своих соседей в ад.

— У наших соседей по площадке они воровали из подъезда аудиоаппаратуру. Потом вернули, так как их всегда по камерам вычисляют, — рассказала НГС местная жительница Мария. — Лично с ними я не встречалась, слава богу, и не хочется: ужас, что они тут творят. Постоянные кражи это еще мелочи, за детей страшно остальных, которые попадаются им на пути.

— На прошлой неделе эти мальчишки поймали 10-летнего мальчика, забрали велосипед, начали душить его и раздевать. Мама написала заявление, — рассказывала НГС 16 октября другая местная жительница, Инна.

Недетские шалости нередко попадают в объективы камер наблюдения

По словам самой мамы детей, Марии Л., сомнительные подвиги своего старшего сына она не отрицает, но есть нюанс: у 13-летнего подростка особенности развития, младший мальчик просто гуляет вместе с братом, а единственная помощь, которую отчаявшейся матери якобы предложили в отделе опеки — отказаться от всех детей (кроме сыновей у Марии есть дочка). Женщина утверждала, что на ее детей было написано почти 20 заявлений в полицию и прокуратуру. Она якобы неоднократно просила отправить старшего сына в Центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, но никто ее слушал.

Кроме того, мать детей настаивает, что жалобщики преувеличили ситуацию ровно вдвое, ее семья давно стала жертвой травли со стороны соседей.

Как рассказали НГС в пресс-службе областного главка МВД, в полицию на детей жаловались куда реже, чем в прокуратуру и лично главе СК Александру Бастрыкину:

— С начала 2024 года в полицию по фактам совершения противоправных действий несовершеннолетними, указанными в вашем запросе, поступило 4 заявления, — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, официальных обращений от матери подростка-правонарушителя не поступало, но даже если бы все было оформлено документально, это бы не помогло: все основания для помещения ребенка в ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей) прописаны в законе, и заявлений родителей среди них нет.

НГС повторно связался с Марией Л., но на момент подготовки материала говорить женщина не смогла: она в очередной раз находилась в отделе полиции.

Ранее НГС писал о другом подростке, который превратил жизнь своих соседей в ад.

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Новосибирск Новосибирская область Пригородный простор Полиция
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Комментарии
18
солдат
1 час
Как всегда ... все ждут когда случиться крайность ... как на Урале под Челябинском ...
275239151
57 минут
Бедная мама. А этого "с особенностями" в стационар на препараты не хотят забрать?
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