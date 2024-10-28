Сойти с ума от успеха: как бизнес-гуру ломают судьбы и зарабатывают миллиарды — реальные истории жертв

Участниками тренингов личностного роста становятся тысячи людей по всей стране Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Мечты о легких деньгах и мгновенном успехе толкают людей в ловушки инфоцыган, обещающих золотые горы через курсы личностного роста. В поисках лучшей жизни многие готовы отдать все сбережения, поверив в магическую формулу, которую искусно преподносят тренеры и коучи. Но реальность оказывается жестокой: вместо обещанного богатства люди теряют не только деньги, но и себя. Корреспондент НГС Сергей Уланов пообщался с родственниками и самими участниками психокультов, которых поглотили и перемололи тренинги продавцов счастья, а также силовиком, работающим против опасного бизнеса. Как лайфспринг разрушает семьи и сколько денег в нем крутится — в нашем материале.

«Я стал для нее негодяй, враг, фантомас»: история Дмитрия

После прохождения очередного курса сибирячка решила развестись с мужем Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Жителю Новосибирска Дмитрию (имена героев изменены) 42 года, и у него рухнула семья. Разговариваем мы в редакции НГС. Бывшей супруге мужчины Елене 40 лет. У пары двое несовершеннолетних детей. Разлады начались, говорит Дмитрий, когда его вторая половина увлеклась различными тренингами. Интерес к мотивационным курсам «по поиску себя» у Елены появился в отпуске по уходу за вторым ребенком.

— По моим предположениям, в 2019 году она первый раз купила курс Блиновской, будучи в декрете. Все в тайне от меня. На тот момент из семейного бюджета утекло около 100 тысяч рублей. Дальше, как снежный ком. Потом она купила в рассрочку курс «Я — женщина». После прохождения программы, в конце января этого года, она подала на развод. Мы жили под одной крышей, с детьми, но как чужие люди. В конце мая ее втянули в тренинг личностного роста «Стратегия прорыва», который проходил в Новосибирске три дня, — вспоминает Дмитрий.

Эти три дня полностью изменили женщину. Пришло понимание, что сохранить семью уже не получится. Елена стала срываться на детей, кричать, вести себя агрессивно. По отношению к мужу оказалась абсолютно закрыта.

— Я все это время наблюдал. Три дня она ходила на тренинг, дальше были занятия онлайн еще семь дней. Выглядело это так: вечером, где-то в семь часов, в телеграм-канале начинается вебинар, она надевает наушники, какие-то задания выполняет. Иногда уходила из дома, потом возвращалась. После прохождения этих курсов, первой ступени, человек закрылся. Я стал для нее негодяй, враг, фантомас. Она постоянно сидела в телефоне, возможно, ее там контролировали, манипулировали, — рассказывает сибиряк.

Мужчина уверен, его супруга попала под влияние коучей, потеряла связь с реальностью и превратилась в «зомби».

— Человек горел, можно сказать. Этими курсами повышается уровень дофамина за счёт эмоциональных качелей. Наркоманы испытывают это химическим способом, здесь его повышают за счёт эмоций, но постепенно он снижается. Не знаю, сейчас пришло у неё отрезвление, не пришло, не могу сказать. Мы не видимся, — с грустью говорит Дмитрий.

По словам бывшего мужа, женщина искренне верила в свой успех, хотя ни работы, ни сверхдоходов, ни перспектив у нее так и не появилось. Она снимает квартиру в одном дворе с отцом своих детей, на дорогих машинах не катается, а сыновья живут у каждого из родителей поочередно. Потеряв жену, Дмитрий начал искать других пострадавших от аналогичных курсов. Их оказалось немало.

«Утром Таня покончила с собой»: история Натальи

На момент гибели Татьяне Легеза было 28 лет Источник: Наталья Легеза / Юрий Орлов, NGS.RU











Наталья Легеза из-за тренингов потеряла дочь — девушка покончила с собой. Все началось в 2013 году в Москве, куда Наталья переехала из Кемерова. Ее дочь Татьяна, которая уже была замужем, растила ребенка, имела за плечами образование в Высшей школе экономики, была здоровым полноценным человеком, пригласила маму посетить мотивационный курс. Тогда в столице их организовывал Московский тренинговый центр. Его коучи за 30-50 тысяч рублей обещали сделать из любого неудачника преуспевающего лидера. Первое занятие Наталью не впечатлило, а вот дочь осталась в восторге и решила продолжить обучение. Депрессия, гормональный сбой и биполярное расстройство — таким стал финал курса личностного роста для 28-летней Татьяны.

— Послушала лекцию Романа Тихонова, который сейчас находится в международном розыске. Он вместе с женой был руководителем и учредителем Московского тренингового центра, он сам обучался технике лайфспринг в Америке. Потом у моей дочери начались серьезные проблемы со здоровьем. Накануне дня рождения Татьяны, в июне 2015 года, мы обсуждали меню. И вот внезапно утром Таня покончила с собой, 9 лет назад, — вспоминает страшный день Наталья Легеза. С тех пор женщина открыто занимается разоблачением инфоцыган.

В 2018 году в том самом Московском тренинговом центре прошли обыски. Его учредители сбежали и скрываются за границей. Однако до сих пор последователей мотивационных практик лайфспринга очень много.

На первый тренинг личностного роста Наталья попала вместе с дочерью Источник: Наталья Легеза / Юрий Орлов, NGS.RU











Лайфспринг (Lifespring — «источник жизни» с англ.) — это трехуровневый тренинг, созданный Джоном Хэннелли в 1972 году. Методику связывают с нежелательной в нашей стране саентологией. Но сам по себе лайфспринг в России не табуирован законодательством, хотя в США официально признан деструктивным психокультом.

Известные методики используются коучами личностного роста по всей стране. Некоторых адептов посвящают в так называемых капитанов. Их задача привлекать новых людей, собирать с них деньги и удерживать внутри организации, пока те платежеспособны.

— Представители различных псевдообразовательных структур работают по всей стране, в том числе и в Новосибирске. Я направляла в правоохранительные органы список с названиями различных институтов и центров. После смерти дочери мне угрожали, чтобы я не вела свою работу по их разоблачению. Но я сейчас ничего не боюсь, действую открыто и они меня все знают. Я знакома со многими пострадавшими. В Уфе, в Омске есть случаи суицида, — рассказывает мама погибшей Татьяны.

«Как в казино попадаешь и теряешь чувство времени»: история Андрея

Чтобы не стать жертвой психокульта, нужно обращать внимание на условия, которые предлагают организаторы Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Житель Уфы Андрей (имя изменено) сам пострадал от коучей. Он согласился нам рассказать о своем разрушительном опыте, попросив сохранить анонимность. В 2011 году Андрей (имя изменено) окончил вуз по специальности «Государственное муниципальное управление». Перед парнем открывались большие перспективы. Однажды знакомая пригласила его на образовательный курс и даже оплатила ему обучение. Мероприятие проводил клуб интеллектуального фитнеса «Зеркало».

— Сначала дают подписать договор, там порядка десяти пунктов: никому ничего не разглашать, ничего не записывать, ни аудио, ни видео, ни ручки, ни бумаги, ничего. Ты должен только слушать. Еще запрещено вступать с участниками в интимную связь, хотя там это запросто может случиться, потому что человек в эйфории может хоть что творить. Потом спускаешься в зал, он большой, метров, наверное, десять на десять, там 150 таких же, как ты людей. Окон нет, дверь закрыта, ощущение замкнутости. Ты будто в казино попадаешь и теряешь чувство времени. Стоят табуретки, тут же играет громкая музыка, это смущает, раздражает. Потом сумки в сторону и занимаем первые ряды. Они начинают с простого. Грубо говоря — трава зеленая, дерево в земле растет, небо голубое, — вспоминает собеседник, отмечая, что все происходящее помнит плохо, как в тумане.

Андрей говорит, что в рамках тренинга был строгий запрет на выход из зала во время лекций. Если решил выйти — зайти обратно уже не имеешь права. Таким образом коучи намертво приковывают к себе аудиторию, не позволяя взять паузу и выдохнуть, чтобы прийти в себя. От каждого участника требовали вынимания и включенности — сиди и слушай.

— Но человек же не может бесконечно слушать, он засыпает. В этот момент они начинают какие-то игры устраивать. Делят на две команды и так далее. Игры не простые, а рассчитанные на явный проигрыш. То есть, в них выиграть невозможно. Так они нам внушали, что мы не способны находить решения, а они знают, как это сделать и научат нас, — описывает свои впечатления Андрей. — Они просто забалтывают людей, я уже потом проанализировал это. Я не мог понять, что это вообще было такое. Я около двух лет, не поднимая головы, в интернете искал информацию, разные запросы делал, и потом уже вышел на понятие лайфспринг. В рамках тренинга меня взвинтили так, что уже буквально через сутки никто из родных меня не узнавал и не понимал. С психологической точки зрения, моё ощущение было, будто я в пузыре сижу и не могу пробить вот эту плёнку. Меня никто не слышит, никто не понимает.

Единственным человеком, который не опустил руки и кинулся спасать парня, стала его мама. После завершения курса она повела Андрея к психологам, которые в один голос заявляли, что у него клинический случай и нужна врачебная терапия. В итоге молодого человека поместили на три месяца в психиатрическую больницу.

— Мне поставили острое психическое расстройство, а потом — шизофрению. Психиатр сразу сказал, что такое состояние просто так вызвать невозможно. На спецучете я до этих тренингов не состоял, у меня были водительские права, вуз закончил. На сегодняшний день я инвалид второй группы, пью сильнодействующие препараты и ежемесячно отмечаюсь у психиатра. Как дипломированный специалист работать я не могу, — рассказывает Андрей о том, куда привело его обучение.

«Он чувствует власть, и ему это нравится»: мнение силовиков и экспертов

Личное обогащение за счет доверчивых последователей — основная цель организаторов деструктивных «учений» Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Методики, которые применяют коучи психокультов, требуют определенной квалификации, понимания психологии и добросовестности. При неправильном или намеренно деструктивном подходе участники таких манипуляций серьезно страдают. И если уж вы оказались в эпицентре тренинга личностного роста, то проанализируйте свое состояние и обратите внимание на происходящее.

— Если вам не дают ответы на стандартные вопросы о программе, квалификации спикеров, если вы не можете пообщаться с организаторами, то это первый красный флажок. Если на самом мероприятии начинаются какие-то жесткие техники, когда вы начинаете чувствовать себя некомфортно, это также сигнал. Какое-то принуждение, директивный подход на грани насилия, переход на личности. Если на первой же встрече применяются массовый гипноз, транс, введение в сон — это опасно. Если вы верите в волшебную таблетку, то обязательно найдутся те, кто захочет вам ее продать за большие деньги. Ирина Данчина психолог

История нового культа в России началась в 2007 году, когда был отменен приказ Минздравмедпрома России от 13 июня 1996 года, № 245 «Об упорядочении и применении методов психологического и психотерапевтического воздействия». Он позволял не допускать использования методик психотерапевтического характера для оздоровления, лечения и реабилитации людей. Также указ санкционировал применение разрешенных методов, но только при наличии специальной подготовки, сертификата и лицензии и при тщательном отборе пациентов. Контролировать работу специалистов в соответствии с документом должен был именно Минздравмедпром. С отменой приказа открылся шлюз для потока всевозможных парапсихологов и коучей.

«Хочешь заработать миллион долларов — создай свою религию». Долгие годы авторство этой фразы приписывали Рону Хаббарду, придумавшему саентологию, ряд направлений которой Генпрокуратура России признала нежелательными еще в 2021 году. Но оказалось, что это интерпретация строчки из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» и сформулирована она так: «можно получить много деньжат, основав религию». Суть этой фразы не теряет своей актуальности ни для деструктивного учения Хаббарда, зарожденного в середине прошлого века, ни для наших дней.

Продавцы иллюзорного счастья и успеха уже попали в поле зрения специалистов по борьбе с сектантством. По мнению экспертов, в методиках, которые применяют самопровозглашенные «гуру» коучинга, есть параллели и даже вполне конкретные приемы, которые использовали в своем арсенале создатели печально известных деструктивных псевдорелигиозных культов.

Эти признаки можно определить по ряду характерных черт, которые изучены и описаны экспертами.

Основные признаки психокультов и сект, наличие которых должно настораживать Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











— Тренинговые центры, курсы личностного роста — это та же секта, только модернизированная. Методики очень похожи. Однозначно, надо рассматривать тренеров личностного роста, как одиозных лидеров-диктаторов, обладающих определенными познаниями в области психологии, психотерапии и психиатрии. Тренер — это неприкасаемая единица, с которой нельзя вообще спорить. Это безапелляционная инстанция, — рассказал НГС источник из отдела в силовых структурах, который занимается изучением и расследованием деятельности современных психокультов.

По словам собеседника НГС, после основного курса по методу лайфспринга часть людей отсеивается. Вовлеченные, готовые воспринимать все, что говорит гуру, идут на продвинутый курс. А там начинаются уже интересные вещи с раздеванием для преодоления стеснений и совершенствования личностных качеств. Все это выходит за рамки представлений о групповой терапии. Участников наделяют ролями или дают задания, которые обычным людям покажутся просто ненормальными. Одни переодеваются в младенцев, надевают подгузники. Женщинам, например, дают задание не мыться три дня, облачиться в развратные одежды и исполнить роль проститутки на оживленной трассе. И люди выполняют, им это нравится.

— Надо понимать, что любой тренинг личностного роста — это оказание психовоздействия на личность. Потому что без оказания психовоздействия слушать никто не будет. Это применение конкретных прикладных психотерапевтических методик. Без этого коуч не сможет управлять толпой и продавать этот курс. Основная цель — извлечение прибыли, косвенная — это власть. Мы изучали этих товарищей, которых задерживали. Да, он чувствует власть, и ему это нравится, — рассказывает эксперт.

Очевидно, что для разоблачения подобных гуру требуется много времени, сил и доказательств. Оперативники под видом участников подобных сборищ сами часто посещают сомнительные мероприятия. Один из силовиков поделился с нами своими ощущениями и впечатлениями:

— Меня хватает на два часа, потом я пытаюсь оттуда уйти. Потому что начинаешь верить, реально. Даже учитывая то, что я подготовленный человек. Начинаешь верить, на полном серьёзе верить, рассуждать, что делать.

Миллиарды из воздуха: сколько денег у коучей

В 2023 году доля рынка тренинговых услуг составила 1 млрд долларов Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Если говорить об экономике и объеме рынка тренинговых услуг в России, то суммы получаются внушительные.

— Именно с верхушки тренеры личностного роста имеют больше всего денег. Порядка 980 млн долларов США — это объем рынка тренинговых услуг в России за 2022 год. За 2023 год — еще больше, около 1 млрд. Речь идет только об официальных электронных переводах средств. А есть еще огромный объем наличных денег, которые также крутятся в этой сфере и отследить которые сложнее, — отмечает источник НГС из столичного спецотдела.

Силовики периодически отчитываются о громких задержаниях в публичном пространстве, но многие результаты такой деятельности особо не афишируются.

На базовый уровень попадают те адепты, кто готов беспрекословно следовать за лидером. Далее последовали могут стать «капитанами» и вербовать «свежую кровь» Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Сегодня нескольких известных продавцов счастья привлекли по разным статьям Уголовного кодекса. Исполнительница желаний Елена Блиновская находится под следствием за неуплату налогов, Аяз Шабутдинов попал в СИЗО и обвиняется в мошенничестве. Как рассказал источник в правоохранительных органах, который входил в состав группы по этим громким задержаниям, привлечение по этим статьям Уголовного кодекса — самая эффективная мера борьбы с инфоцыганством, потому что предполагает, в первую очередь, изъятие крупных сумм. А ведь именно деньги — основная цель лидеров лайфспринга.

Более очевидные статьи «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» или «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в сегодняшних реалиях трудно доказуемы и не гарантируют справедливой ответственности для инфоцыган.

От дисклеймеров до СРО: как управлять коучами

Помимо работы с последствиями и прямого противодействия конкретным организациям, по мнению экспертов, необходимо формирование правового механизма вокруг деятельности различных бизнес-коучей и продавцов счастья. Сегодня, по словам источника НГС, в Госдуме началась разработка законопроекта и профстандарта для специалистов в сфере бизнес-обучения.

Основные тезисы для регулирования — это допуск к проведению тренингов личностного роста, в том числе в онлайн-формате, исключительно специалистов, имеющих подготовку по психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. Также должна проходить проверку и программа, с помощью которой тренеры предлагают «прокачать» своих учеников. Анализ должен определить отсутствие признаков опасной для здоровья психологической методики, например, лайфспринга, финансовых пирамид и других. Помочь в этом может создание саморегулирующейся организации (СРО), которая будет отвечать за прозрачность и безопасность работы коучей.

— Например, приходит бизнес-блогер и говорит: «Я хочу стать участником СРО, потому что без участия в СРО я не могу работать». СРО ему отвечает: «Предоставьте вашу обучающую программу». В СРО будет экспертный центр, который исследует эту программу на негатив: что можно, что нельзя. Также СРО имеет право проводить выездные проверки на тренингах и фиксировать нарушения и отклонения. Кроме того, в регулярном законодательстве планируется определить для бизнес-тренеров и коучей понятие «дисклейминг», то есть предупреждение о том, чем они занимаются на самом деле и о том, что не дают никаких гарантий головокружительного результата, — комментирует перспективы источник НГС.

Этот принцип сегодня применяется в маркировке и рекламе БАДов, производители которых обязаны предупреждать, что их продукт — не лекарство и не гарантирует чудотворного исцеления.

До тех пор, пока методики, которые применяют коучи, не регламентированы и не проанализированы, вопрос их ответственности остается открытым, оставляя лазейки для обогащения и манипуляции умами людей.