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Криминал Раскидывали землю, чтобы замаскировать подкоп. Всё, что известно о побеге заключенных из колонии в Липецкой области

Раскидывали землю, чтобы замаскировать подкоп. Всё, что известно о побеге заключенных из колонии в Липецкой области

Рассказываем, как шесть выходцев из Средней Азии смогли повторить «шоушенковский» трюк

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15 комментариев

Рассказываем, что известно о побеге в Липецкой области

Утром 26 октября стало известно, что из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области сбежали шестеро заключенных. Это пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Они готовили побег больше полугода. Осужденные отбывали наказание за педофилию, наркотики и разбой. Пятерых из них уже поймали: трех обнаружили в границах той же области, двух задержали в Тамбовской.

Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, что известно об этом громком побеге, заключенных и самой ИК № 2 в Липецкой области.

Сбежали вечером, нашли утром?

Утром 26 октября глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Тelegram-канале, что стало известно о побеге шести заключенных. Сначала сотрудники УФСИН по региону нашли на территории колонии подкоп, потом пересчитали заключенных. По тревоге подняли личный состав, выставили посты и разослали ориентировки. В колонии начали проверку. Поисками беглецов тут же занялись полиция, сотрудники ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

Однако, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, побег из липецкой ИК-2 обнаружили накануне вечером, около 20:50. Хронологически всё было так же, как в официальной версии: во время обхода территории надзиратели заметили следы подкопа и после переклички выяснили, что шесть заключенных исчезли.

— Местные правоохранительные органы знали о произошедшем еще вчера, однако до утра решили не сообщать о побеге в столицу, чтобы не нервировать московских начальников, — добавил источник «Ленты.ру».

Что известно о заключенных

«МК в Липецке» сразу опубликовал данные сбежавших. Оказалось, четверо человек из шести прибыли в колонию Липецкой области из Подмосковья. Трое из них отбывали срок по статье об изнасиловании.

Подмосковные заключенные и их статьи:

  • Дилшод Арслонов, 28 лет, гражданин Узбекистана, осужден за изнасилование ребенка в возрасте от 12 до 14 лет;

  • Парвозбек Турабаев, 19 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к четырем годам лишения свободы по «наркотической» статье 228.1 УК РФ;

  • Бахтиер Жумаев, 28 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к 7,5 года лишения свободы за изнасилование;

  • Даврон Джабборов, 27 лет, гражданин Таджикистана, в 2022 году приговорен к 6 годам лишения свободы за изнасилование и разбой.

Еще двое прибыли в колонию из Воронежа:

  • Хуршидбек Ганиев, 19 лет, гражданин Узбекистана, в графе о месте регистрации указано «бомж», приговорен к шести годам лишения свободы по «наркотической» статье 228.1 УК РФ;

  • Тургун Абдуллаев, 28 лет, гражданин Узбекистана, приговорен к 12 годам лишения свободы за изнасилование.

RT добавил, что все осужденные некоторое время жили и работали в Москве. Как минимум у троих из них, по данным издания, не было регистрации и определенного места жительства.

На сайте УФСИН имена сбежавших заключенных не уточняются. MSK1.RU также не нашел данных о них в базах розыска ГУ МВД и УФСИН по Липецкой области. Редакция направила запрос в пресс-службу регионального УФСИН.

Как им удалось вырыть эту яму?

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, вход в подкоп беглецы маскировали досками и мусором, а вырытую землю аккуратно разбрасывали, а не сваливали кучей. Вероятно, поэтому его всё это время не обнаруживали другие заключенные или сотрудники УФСИН.

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Правозащитница Ева Меркачева, которая входила в общественный совет ФСИН, поделилась мнением с MSK1.RU, что этот случай показывает проблемы организации работы в колонии.

— Значит, было нарушено всё, что можно. В колониях кругом видеокамеры, осужденных пересчитывают в течение дня. Это означает, что осужденные, если у них есть деньги, могли договориться и пронести себе что угодно. Такие случаи уже были, — рассказала MSK1.RU член СПЧ Ева Меркачева.

Правозащитница также отметила, что осужденные действительно могли сбежать через подкоп. По ее словам, такая практика была, но очень давно.

— Я разговаривала как-то с осужденным, который из «Бутырки» сбежал — совершил подкоп. Но они рыли не так много, а потом попали в канализационные ходы и так побег устроили. А здесь получается, что они выкопали много метров. Это требовало большого времени. Это не может так вот в одночасье произойти, — сказала MSK1.RU Меркачева.

Член СПЧ добавила, что на территории колонии действительно есть лопаты, кирки и другие инструменты. Осужденные используют их во время уборки, работы в теплицах и т. д. Но в спальное помещение их проносить нельзя. Поэтому правозащитница предполагает, что и рыть тоннель сбежавшие заключенные могли начать оттуда, где и хранился инвентарь.

Что теперь с ними будет?

Юрист Оскар Черджиев рассказал MSK1.RU, что действия заключенных могут квалифицировать по статье о побеге группой лиц по предварительному сговору (ст. 315 ч. 2. УК РФ). По ней мужчинам может грозить до 5 лет лишения свободы. Этот срок добавится к наказанию, которое им уже назначили.

— Если они заранее договорились и запланировали этот побег и у каждого свои роли были. Могут квалифицировать по третьей части этой статьи, если они совершили то же самое, но еще применили насилие, опасное для жизни и здоровья. Например, в отношении сотрудников колонии. А если при самом побеге попутно еще какие-то преступления совершат — кого-нибудь ограбят или нанесут телесные повреждения, это дополнительно будет квалифицировано, — говорит Черджиев.

По словам правозащитника, сбежавшим из колонии должны будут избрать сначала меру пресечения. Их могут поместить в СИЗО.

— После суд определит им наказание и режим колонии, в которой они будут отбывать наказание. Если им назначат другой режим, тогда их переведут в другую колонию. Если режим останется тот же, то из соображений того, что они склонны к побегу, их тоже могут перевести в другую колонию. Это уже решит ФСИН, — рассказал MSK1.RU Оскар Черджиев.

Сейчас правоохранительные органы ищут последнего беглеца.

Побег заключенных из ИК-2 в Липецкой области стал третьим подобным случаем за полгода. В июне этого года шестеро арестованных сбежали из ростовского СИЗО-1 и взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Через несколько часов всех захватчиков ликвидировали.

Кроме того, в конце августа в исправительной колонии строгого режима в Волгоградской области (ИК-19) несколько заключенных также захватили в заложники сотрудников ФСИН.

ПО ТЕМЕ
ИК-2 Липецкая область Побег из колонии Подкоп Колония Побег Заключенные Сбежали заключенные Тамбовская область Задержание
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Комментарии
15
Гость
53 минуты
Выходцы из Средней Азии... Мммм, понятно, дальше можно не читать
Гость
13 минут
Любопытно, куда можно умудриться раскидать несколько кубометров земли. Обзавестись лопатами, одеждой для побега. Мутить работы так, чтобы никто не узнал... Тут одной безалаберности и не укомплектованности маловато будет
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