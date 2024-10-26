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Криминал эксклюзив В Новосибирской области силовики задержали руководителя «Мегадома»: компания собрала с людей деньги, но дома так и не построила

В Новосибирской области силовики задержали руководителя «Мегадома»: компания собрала с людей деньги, но дома так и не построила

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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Евгений Мельников перестал быть руководителем и учредителем компании со 2 октября

В Новосибирской области задержан руководитель компании ООО «Мегадом» — фирма собрала с людей десятки миллионов рублей, но дома так и не построила. По данным НГС, речь идет о бывшем учредителе компании Евгении Мельникове.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

— Подозреваемый задержан. Следователем СК ему предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следователи установили, что в июле прошлого года подозреваемый создал компанию. В период с 27 июля 2023 года по 9 октября 2024 года он обманом похитил более 25 миллионов рублей у новосибирцев, обещая построить дома.

— 09.10.2024 подозреваемый вышел из состава учредителей ООО «МЕГАДОМ», обязательства перед заказчиками не выполнил, на связь с последними не выходил, — сообщают в Следственном комитете.

Фактическим руководителем и учредителем компании сейчас является Виктор Рычков, однако, по данным источника НГС, силовики задержали именно Евгения Мельникова, который перестал быть учредителем «Мегадома» со 2 октября (по данным СК, почему-то, 9 октября).

По данным НГС, сумма ущерба от действий компании намного больше, чем 25 миллионов. Мы писали, что более 30 новосибирцев оформили в ипотеку на строительство общей суммой свыше 100 миллионов рублей. Сроки строительства по договорам составляли 120 дней, но у многих клиентов на участках уже несколько месяцев нет ничего, кроме свай.

Примерно в таком виде находятся практически все объекты клиентов «Мегадома»

По данным сервиса RusProfile, ООО «Мегадом» зарегистрировано в дачном посёлке Кудряшовский Новосибирской области. Директором и учредителем компании является Виктор Рычков, до 2 октября эти должности занимал Евгений Мельников. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года её выручка составила 77 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей, кредиторская задолженность — 30 миллионов рублей.

НГС продолжит следить за развитием событий.

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Новосибирск Следственный комитет Задержание Мошенничество Уголовное дело
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LG>
48 минут
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