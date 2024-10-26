«Пытался вернуть отношения»: новосибирец из мести поджег дачный дом своей бывшей

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирском районе мужчина поджег дом своей бывшей возлюбленной, которая решила прекратить с ним отношения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что 17 октября в полицию поступила информация о пожаре в дачном доме одного из садовых обществ Новосибирского районе. Огонь полностью уничтожил здание, но, к счастью, никто не пострадал.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого – 41-летнего экс-сожителя женщины.

— Установлено, что ранее, по решению женщины, пара рассталась. Но мужчина не мог с этим смириться и всячески пытался вернуть отношения. Увидев, что бывшая сожительница не идет на уступки, он решил ей отомстить и поджег принадлежащий ей дачный дом, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении мстительного сибиряка возбудили дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.