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Криминал «Пытался вернуть отношения»: новосибирец из мести поджег дачный дом своей бывшей

«Пытался вернуть отношения»: новосибирец из мести поджег дачный дом своей бывшей

Женщина решила расстаться с возлюбленным, но он не хотел с этим мириться

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8 комментариев

В отношении сибиряка возбудили уголовное дело

В Новосибирском районе мужчина поджег дом своей бывшей возлюбленной, которая решила прекратить с ним отношения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что 17 октября в полицию поступила информация о пожаре в дачном доме одного из садовых обществ Новосибирского районе. Огонь полностью уничтожил здание, но, к счастью, никто не пострадал.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого – 41-летнего экс-сожителя женщины.

— Установлено, что ранее, по решению женщины, пара рассталась. Но мужчина не мог с этим смириться и всячески пытался вернуть отношения. Увидев, что бывшая сожительница не идет на уступки, он решил ей отомстить и поджег принадлежащий ей дачный дом, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении мстительного сибиряка возбудили дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк напал с ножом на свою бывшую и ее дочь.

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Новосибирская область Поджог Инцидент
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Комментарии
8
Гость
26 минут
Доказал, что женщина была права, когда решила с ним расстаться
267044127
12 минут
Хочу познакомиться с этим мужчиной.
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