Как убийство таксистки в Коркино переросло в народный бунт: хронология событий

Убийство Елены Сарафановой привело к массовым беспорядкам в Коркино Источник: соцсети; Наталья Лапцевич, Семен Казьмин (коллаж)











Убийство 40-летней таксистки Елены Сарафановой, которую нашли мертвой после ее поездки в цыганский поселок в городе Коркино, всколыхнуло город Челябинской области. Накануне вечером жители (по официальным оценкам, 150 человек) вышли с требованием наказать виновных. От возгласов быстро перешли к делу — начали громить квартал, из которого Елена получила последний вызов. Люди поджигали дома цыган, переворачивали их машины и вызывали «на разговор». Из одного дома по толпе открыли стрельбу, по словам местных, в этом коттедже живет барон. Огнестрельные ранения получили два человека. 43 участника погрома были задержаны силовиками.

Наши коллеги из 74.RU поговорили с подругой Елены и жителем города, который тоже выходил на улицы, и составили хронологию событий.

Источник: соцсети

Последний вызов

Погибшая Елена Сарафанова в последние несколько лет одна тянула двоих детей — мальчиков 11 и 15 лет, рассказала 74.RU ее подруга Юлия. Подрабатывала в такси, продавцом и швеей. Периодически она обращалась к друзьям с вопросом, нет ли у них для нее работы.

— Она была очень светлым, добрым человеком. Писала стихи, песни. Очень талантливая. Жизнь тяжелая, младший сын Никитка — инвалид. Всё на ее плечах, — говорит Юлия.

Елене было 40 лет Источник: соцсети

Коллеги погибшей по работе в такси говорят, что заработок на извозе у нее был небольшой, так как приходилось отдавать часть денег за аренду машины.

Вечером 23 октября Елена поехала в поселок Тимофеевка в Коркино: оттуда она получила вызов, который оказался последним. В машину сели двое молодых людей, она их повезла в соседний микрорайон, и в машине случился конфликт. Елену четыре раза пырнули ножом в грудь. Позже ее тело нашли на улице Ватутина.

Подозрение пало на цыган из поселка Тимофеевка.

Задержание

Вечером 24 октября подозреваемых задержали. Ими оказались молодые цыгане. Убийство предъявлено одному, 16-летнему. Роль второго, 19-летнего парня, уточняется.

Знакомые убитой говорят, что причина бунта людей — опасение, что задержано подставное лицо, а настоящий убийца не понесет наказания.

По данным 74.RU, уехать куда-либо подозреваемые не успели, прятались в Коркино. По предварительной версии, удар нанес младший из двух парней.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве.

По части 1 статьи 105 УК РФ предусмотрено от 6 до 15 лет лишения свободы.

Источник: управление СК по Челябинской области

Барон отстреливался

Но новости о задержании не успокоили жителей Коркино. 150 человек вышли на улицы, кричали о бездействии полиции и властей, о том, что о проблемах с диаспорой известно давно, но их никак не решают. Спецназ сначала уговорами пытался утихомирить разъяренную толпу. Чтобы контролировать ситуацию, въезд в Тимофеевку перекрыли.

Въезд в Тимофеевку закрыли Источник: Наталья Лапцевич











После начала беспорядков цыгане стали спешно покидать город, опасаясь расправы. В местных группах стали призывать открыть на них охоту.

Источник: камера «Интерсвязи»

После этого жители массово собрались у сетевого магазина, но быстро перешли от угроз к действиям — отправились в цыганский поселок и стали бить стёкла, поджигать дома и машины. Как рассказал 74.RU участник событий, когда толпа подступила к дому цыганского барона, он открыл по людям огонь. Двое получили огнестрельные ранения, их увезли в больницу.

Позже на охрану домов в Тимофеевке встали люди в масках. ОМОН начал задерживать участников беспорядков.

Источник: Наталья Лапцевич

В отдел полиции доставили 43 задержанных в ходе погрома.

— Город до сих пор «кипит», а завтра будет еще сильнее — похороны. Задержанный считается «дурачком» у цыган, изгоем. Они его просто подставили, а настоящий убийца — на свободе, — высказал версию наш собеседник.

К двум часам ночи 25 октября людей на улицах Коркино почти не осталось, но силовики продолжили дежурство. К слову, въезд в Тимофеевку закрыт до сих пор. В домах задержанных за убийство таксистки всю ночь вели следственные действия.

На место выезжали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Но к жителям они не вышли, публичных заявлений не сделали.

Дело передали в Москву

25 октября в Коркино задержали 58-летнего цыгана, стрелявшего во время погрома по людям, пришедшим к его дому. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи поделились кадрами оперативной съемки в доме, в котором, по словам жителей Коркино, живет барон. Оцените, какая обстановка у него в коттедже.

Источник: СУ СК по Челябинской области

В СК возбудили второе уголовное дело — о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Из-за широкого общественного резонанса расследованием убийства Елены и покушения на двух человек будут заниматься в Главном следственном управлении СК России. Александр Бастрыкин надеется, что расследование будет наиболее полным, тщательным и объективным.

— Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается, — заметили в ведомстве.

За проблему цыган в Коркино пообещали взяться следователи в Москве Источник: Наталья Лапцевич











«Думаю, это словесный конфликт»

Журналисты «Московского комсомольца» поговорили с бывшим супругом погибшей Петром. Они развелись два года назад по ее инициативе. Елена много работала, чтобы рассчитаться с долгами.

— Денег мало было, у нее еще и кредиты были. Но и я, и первый муж платили алименты на детей. Лена воспитывала двух сыновей. Честно говоря, я не хотел разводиться, это случилось по ее инициативе. Когда работал вахтовым методом, всё было в семье гладко, а как стали больше времени вместе проводить, начали вылезать конфликты. В такси много не заработаешь. Чтобы максимально ее разгрузить, я оставил ей квартиру, за которую сам плачу ипотеку. О беде узнал от ее родственницы, оставил все дела и помчался туда.

— Уже известна причина убийства?

— Думаю, это словесный конфликт, так как ни денег, ни телефона они не забрали. Машина вряд ли их интересовала, так как принадлежит таксопарку. Это был один из ее последних заказов. В тот день смена была с 8 утра до 8 вечера. Убийство произошло в 17:30. Дети сейчас у бабушки, а я занимаюсь похоронами, предварительно, они пройдут в субботу. На кладбище семейное захоронение, где покоится усопший отец Лены.

Источник: Городские порталы

Отец обвиняемого в убийстве сам привез его в СК

25 октября в Коркинском городском суде избирали меру пресечения для подростка, задержанного за убийство. На площади перед зданием собралось много журналистов, приехали и родные школьника. Отец обвиняемого рассказал, что 16-летний сын — глухонемой. Он не верит, что его ребенок мог совершить такое преступление.

— Ребенок — инвалид, он приехал на этом такси, он не смог бы этого сделать. Просто поймите, 16 лет ребенку, он глухонемой, он не слышит. Это давление со всех сторон, что типа они цыгане… Нет. Он ответит по российским законам, если только он это сделал! — считает мужчина.

Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Он также пожаловался, что резонансная история отбросила тень на всех цыган города. При этом он заверил, что сам отдал сына в руки силовиков.

— Как только сказали, что есть подозрения, я лично сам его привез [в СК], чтобы следствие разобралось в этом деле, — продолжил отец обвиняемого. — Я хочу только справедливости, ничего больше. Понимаете, мы в этом городе живем, они [дети] у нас растут. Как мои дети, а у меня еще есть дети, будут в школу ходить после этого?

16-летнего парня арестовали на два месяца.

Силовики и чиновники встретились с жителями

Жители пришли на прием к силовикам в ДК Источник: Артем Краснов











На 15 часов прием жителей Коркино анонсировали главы СК, полиции и прокуратуры области. Желающих рассказать о проблемах с цыганами в городе так много, что для встречи выбрали местный ДК.