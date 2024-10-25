Криминальная экология: в Новосибирске начали судить экс-главу мусорного регоператора — её обвиняют в хищении более 1 млрд рублей

Афера на миллиард — одно из самых крупных обвинений в современной истории Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Реализация мусорной реформы по-новосибирски дошла до своего логического итога — судебной скамьи, уверяют скептики. Бывшего генерального директора компании «Экология-Новосибирск» Ларису Анисимову обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей. Бывшая чиновница якобы похитила деньги, которые недоплатила местным перевозчикам за непосредственный вывоз мусора. Анисимова со своей стороны вину не признаёт, прямо говорит, что подрядчики сами не святые и обещает публично рассказать, как всё было «на самом деле». Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на первом заседании суда.

От улыбки до отчаяния

Лариса Анисимова держится в суде с достоинством и всем своим видом показывает, что на скамье подсудимых оказалась совершенно случайно.

Большая часть её карьерного пути так или иначе связана со сферой ЖКХ. Некогда начав участвовать в управлении многоквартирными домами, впоследствии она перешла на работу в мэрию, где в итоге заняла пост замглавы Департамента ЖКХ при руководителе — Евгении Киме. Позже, когда Ким перешёл на работу в региональное министерство, Лариса Анисимова стала заместителем председателя Общественного совета при МинЖКХ Новосибирской области. Далее она, можно сказать, возглавила реализацию мусорной реформы в регионе, в результате чего на её плечи легло обвинение в мошенничестве на миллиард рублей.

В деле бывшего генерального директора «Экологии-Новосибирск» 10 эпизодов преступления. Чтобы зачитать все обстоятельства у помощника прокурора ушло почти два часа. За это время на лице Ларисы Анисимовой были заметны абсолютно разные эмоции: от презрения и улыбки до слёз на глазах и отчаяния. Собственно, обвиняют её в следующем.

Без особых подробностей

Все 10 эпизодов якобы преступной деятельности экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» идентичны по формуле обвинения и отличаются друг от друга только названиями «обманутых компаний» и суммами, на которые те были обмануты.

Например, в 2018 году региональный оператор заключил два договора на вывоз мусора с ИП Волкова И.А. на общую сумму более 919 млн рублей. При этом, по версии следствия, Лариса Анисимова, как руководитель компании, не собиралась выполнять «договорные обязательства», то есть полностью оплачивать услуги, оказанные ИП. Недоплата составила более 257 млн рублей.

- Деньги были перечислены на цели, не связанные с оплатой услуг ИП Волкова И.А., Анисимова распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитила их, - подчеркнула помощник прокурора Марина Дашковская.

Снимать видео и фотографировать процесс журналистам запретили, поскольку это якобы мешает участникам заседания Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Всё, без подробностей, куда ушли деньги. Схема «обмана» других предприятий абсолютно идентична и на слух звучит, будто все остальные эпизоды просто скопированы с первого — самого крупного по сумме «похищенных» денег. В списке потерпевших МУП «Спецавтохозяйство Бердск», МУП «Спецавтохозяйство», ООО «Айсбрег», ООО «Арктика», ООО «Эколайн» — все новосибирские перевозчики, кто официально заявил о недоплате «Экологии-Новосибирск».

Следователи подсчитали, что в целом экс-гендиректор мусорного регоператора «похитила» таким образом более 1 миллиарда рублей.

После государственного обвинителя слово взяла Лариса Анисимова. Она заявила, что не до конца понимает, в чем ее обвиняют, и объяснила почему, развернув несколько листов распечатанного текста своего выступления.

«Метод уголовной репрессии»

Анисимова подчеркнула, что право заключать договоры с подрядчиками и распоряжаться деньгами со сбора за коммунальную услугу ей было предоставлено по закону. По ее словам, намеренно не оплачивать работу перевозчиков, ей, как руководителю регоператора, было невыгодно.

- Частичная неоплата или полная неоплата по договорам абсурдны хотя бы потому, что эти расходы являются основой для формирования тарифа для регионального оператора, - отметила Лариса Анисимова.

Экс-глава «Экологии-Новосибирск» добавила, что следствие ошибочно посчитало собранные с новосибирцев деньги, принадлежащими какой-либо компании. По ее словам, ни в одном договоре с подрядчиком нет подобного положения.

- За все время моего пребывания в должности руководителя, ни одной копейки на счета «Экологии Новосибирск» не поступило с целевым назначением - за услуги какой-то конкретной подрядной организации. Это в принципе невозможно, - отметила Анисимова.

По мнению экс-главы бывшего регоператора, все споры с перевозчиками должны решаться в гражданско-правовом поле, что, собственно, и происходит уже третий год подряд в Арбитражном суде Новосибирской области. Анисимова подчеркивает, что ни один из оппонентов до сих пор не требовал признать договор с бывшим регоператором ничтожным, поскольку он якобы был заключен под влиянием обмана.

По словам Анисимовой, банкротство «Экологии» не злой умысел, а стечение обстоятельств Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











- Выдвинутое против меня обвинение ярко и наглядно указывает на попытку решить разногласия и гражданско-правовые споры, возникшие между хозяйствующими субъектами методом уголовной репрессии, - заявила Лариса Анисимова.

Расследование было предвзято и проведено однобоко, банкротство регоператора — не злой умысел, а результат сложившихся обстоятельств, завила топ-менеджер. По ее словам, сегодня путем «Экологии-Новосибирск» идёт новый регоператор — МУП «Спецавтохозяйство», у которого также наблюдается финансовый провал и трудности с расчётами с подрядчиками.

- Эта проблема, которая возникла в «Экологии», не единична, она типична для всех региональных операторов, которые в девятнадцатом году только приступили к формированию новой отрасли, - резюмировала Лариса Анисимова.

В заключительной части своей речи она также выразила недоумение, как крупную аферу проглядели сотрудники прокуратуры Новосибирской области, которые регулярно проверяли работу регоператора.

Тайное станет явным?

Лариса Анисимова заявила, что уже в следующем заседании готова рассказать, как «всё было на самом деле». Скорее всего, в суде экс-глава регоператора огласит информацию, которую ранее она предоставляла редакции НГС. В частности, речь идёт о том, что, по мнению Анисимовой, перевозчики требуют погашения несуществующей задолженности, поскольку нередко завышали объём вывезенного мусора.

Кроме того, бывший гендиректор «Экологии-Новосибирск» подчеркивала, что финансовый провал возник у регоператора не на пустом месте, а после того, как региональный Департамент по тарифам уронил таксу за транспортировку отходов на 40%. Почти 9 месяцев ушло у компании на восстановление тарифа через суды, в результате отбить удалось 30%, но финансовые потери, возникшие за это время, компенсировать уже не удалось.