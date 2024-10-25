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Криминал Суд оправдал уборщицу по делу о краже сумки с 7 миллионами — денег там не было, теперь нет и сумки

Суд оправдал уборщицу по делу о краже сумки с 7 миллионами — денег там не было, теперь нет и сумки

В Новосибирске закончен суд по делу о краже сумки с 7 миллионами рублей

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8 комментариев

Доказывать свою честность уборщице пришлось три года

Сегодня, 25 октября Новосибирский областной суд вынес оправдательный приговор по делу Айнагуль Борбуевой. Изначально женщину обвиняли в краже сумки, в которой якобы были 7 миллионов рублей. Разбирательство заняло почти три года, и женщина выслушала по нему несколько приговоров, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области. Последнее решение суда ее оправдало полностью.

Согласно материалом дела, в начале ноября 2021 года Айнагуль Борбуева рано утром шла на работу и нашла сумку из-под ноутбука, которую решила забрать в свою подсобку и хранить в ней моющие средства. Накануне ночью сумку забыл на улице перебравший предприниматель.

— Мужчина обратился в полицию и утверждал, что им утеряна сумка, стоимостью 8 000 рублей, в которой находились денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, завернутые в две наволочки, ручка и медицинская маска. Сотрудники полиции по видеокамерам в прохожей, поднявшей сумку, идентифицировали Айнагуль Борбуеву, — рассказали в областном управлении судебного департамента.

Следователи отсмотрели записи уличных камер видеонаблюдения и легко вычислили Айнагуль Борбуеву — она была единственным человеком, который подходил к сумке. Правда, уборщица вину не признала: она подтвердила, что действительно взяла сумку, но денег в ней не было.

— Даже жена потерпевшего не знала, что у ее мужа есть 7 миллионов рублей, о чем сообщила в суде, — рассказывал НГС защитник женщины Абдулазиз Бадалбаев. — Она не имела доступа под кровать, где он якобы держал деньги? Наверняка, имела.

Несмотря на сомнения адвоката, в октябре 2022 года Айнагуль Борбуеву признали виновной в краже и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Защита обжаловала это решение, и 31 мая 2024 Новосибирский областной суд принял новое решение: за кражу миллионов, которые возможно существовали лишь в воображении потерпевшего, уборщицу судить нельзя. А вот за кражу сумки — можно. Дело переквалифицировали на 1 часть статьи 158 УК РФ, приговорили Айнагуль Борбуеву к штрафу в 60 тысяч рублей и тут же зачли его в счет того времени, которая женщина уже отсидела в СИЗО.

Защита обжаловала и это решение.

— По делу были поданы кассационные жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Защитники осужденной просили оправдать Айнагуль Борбуеву, потребовали товароведческую экспертизу сумки на предмет определения ее стоимости, — рассказали в судебном департаменте.

Правда, с экспертизой возникла заминка: предприниматель умудрился вновь потерять ее. Тем не менее эксперты изучили имевшиеся материалы и пришли к выводу, что в начале ноября 2021 года сумка не стоила и 300 рублей. Таким образом уголовное дело в отношении Айнагуль Борбуевой было прекращено за отсутствием состава преступления, теперь она имеет право на реабилитацию.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк проник в ТЦ через дыру и вынес украшений на 7 миллионов. Его удалось задержать только через 8 лет.

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Кража Оправдательный приговор Новосибирский областной суд
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Комментарии
10
Гость
9 минут
судя по тому что у Айгуль и адвокат есть и она еще и дальше судится собирается....деньги все таки были ))
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
8 минут
А 7 000 000 рублей где?
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