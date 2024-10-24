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Криминал Уложили лицом в грязь: сотрудников наркоконтроля задержали за закладки с героином — оперативное видео

Уложили лицом в грязь: сотрудников наркоконтроля задержали за закладки с героином — оперативное видео

Они раскладывали свертки в гаражном кооперативе

352
10 комментариев

В машине тоже были наркотики

Омские силовики задержали двоих сотрудников наркоконтроля, с партией наркотиков. Вечером 30 сентября 2024 года подозреваемые купили «упаковки-закладки» с героином, чтобы потом продать. Фигуранты уголовного дела пытались спрятать запрещенное вещество в тайниках на территории гаражного кооператива, но их задержали. В машине одного из них нашли 16 свертков-изолент с героином.

Омичам грозит до двадцати лет лишения свободы

— Задержанные на систематической основе осуществляли незаконное приобретение оптовых партий наркотических средств с последующим незаконным сбытом через подконтрольных им наркоторговцев Омска, — добавили в омском УФСБ.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца. В пресс-службе судов Омской области рассказали, что Воронцов Е. А. и Собянин С. С. занимали должности заместителя начальника и оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении омичей возбудили уголовное дело. За сбыт наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения им грозит от десяти до двадцати лет с лишением права занимать некоторые должности на срок до двадцати лет. Кроме того, им грозит штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет.

В УМВД по Омской области пройдет служебная проверка, задержанных сотрудников отстранили от службы, и если их вину докажут, то их уволят.

Ранее солдат расстрелял сослуживца из-за обвинения в трусости. Его судили за убийство, наркотики и самоволку.

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УФСБ Прокуратура Полиция Задержание Наркотики Наркоконтроль
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Комментарии
10
Каменский Скуф
22 минуты
Никогда такого не было. Ой...
Каменский Скуф
13 минут
Интересно, а сколько потребителей пошли на палки матёрых гнкашников как распространители. А Голунову очень повезло что попал под камеру.
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