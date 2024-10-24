Уложили лицом в грязь: сотрудников наркоконтроля задержали за закладки с героином — оперативное видео

В машине тоже были наркотики Источник: УФСБ России по Омской области











Омские силовики задержали двоих сотрудников наркоконтроля, с партией наркотиков. Вечером 30 сентября 2024 года подозреваемые купили «упаковки-закладки» с героином, чтобы потом продать. Фигуранты уголовного дела пытались спрятать запрещенное вещество в тайниках на территории гаражного кооператива, но их задержали. В машине одного из них нашли 16 свертков-изолент с героином.

Омичам грозит до двадцати лет лишения свободы Источник: УФСБ России по Омской области

— Задержанные на систематической основе осуществляли незаконное приобретение оптовых партий наркотических средств с последующим незаконным сбытом через подконтрольных им наркоторговцев Омска, — добавили в омском УФСБ.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца. В пресс-службе судов Омской области рассказали, что Воронцов Е. А. и Собянин С. С. занимали должности заместителя начальника и оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении омичей возбудили уголовное дело. За сбыт наркотиков в крупном размере с использованием служебного положения им грозит от десяти до двадцати лет с лишением права занимать некоторые должности на срок до двадцати лет. Кроме того, им грозит штраф до одного миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет.

В УМВД по Омской области пройдет служебная проверка, задержанных сотрудников отстранили от службы, и если их вину докажут, то их уволят.