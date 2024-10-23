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Криминал Мошенники начали прикидываться врачами Бердской больницы — что они просят у пациентов

Мошенники начали прикидываться врачами Бердской больницы — что они просят у пациентов

Тревогу забил главный врач больницы и даже мэр города

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Как правило, в большинстве случаев не нужно называть никому никакие коды по телефону

Пациенты Бердской центральной городской больницы столкнулись с мошенниками, которые звонят им якобы от лица медиков. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

— Об очередном способе мошенничества рассказала главный врач Бердской центральной городской больницы, с которым столкнулись на прошлой неделе наши медики. По информации пациентов, злоумышленники звонят и представляются работниками здравоохранения, сообщая о записи на диспансеризацию. Для этого просят подтверждения приёма на портале Госуслуг, якобы это необходимое условие, и назвать поступивший код по SMS, — пишет Роман Бурдин.

Он напомнил, что никогда не нужно передавать звонившему код, который вы получаете.

— К сожалению, жулики постоянно изыскивают новые способы обмана граждан для получения персональных данных и совершения мошеннических действий, — добавил мэр Берсдка.

На момент публикации журналист НГС не дозвонился в Бердскую больницу, чтобы узнать подробности.

Ранее мы рассказывали, что именно в подобных ситуациях спрашивают мошенники и какую информацию они могут получить, якобы записав вас на диспансеризацию.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Мне вчера позвонил главный следователь межгалактического управление по фамилии Звездунов ,но я не снял трубку. ( потому что у меня нет телевизора.)
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