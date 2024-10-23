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Криминал «Кладбища и морги — зона криминала»: эпатажная представительница ритуалки — про бизнес на похоронах

«Кладбища и морги — зона криминала»: эпатажная представительница ритуалки — про бизнес на похоронах

Хозяйка похоронного дома назвала криминальные схемы в этой отрасли

1 375
11 комментариев

Хозяйка самарского похоронного дома «Благо» Екатерина Костылева любит креативный подход в своей работе

Известная в России своими эпатажными фотосессиями самарский танатопрактик и владелица самарского похоронного дома «Благо» Екатерина Костылева рассказала корреспонденту НГС про обратную сторону ритуального бизнеса. С изнанкой она столкнулась лично.

Самое интересное из того, что рассказала Екатерина, пока была в Новосибирске — смотрите в видео.

Владелица самарского похоронного дома Екатерина Костылева рассказала об изнанке похоронного бизнеса

В похоронной сфере Костылева работает с 2018 года. Как уточняет, сама она криминальные схемы успешна обошла стороной, хотя с такими предложениями сталкиваться приходилось.

Криминал в этой сфере, подчеркивает Екатерина, начинается с продажи адресов покойников похоронным агентам. Адреса, говорит, продают сотрудники госучреждений, которые первыми прибывают на место смерти. Например, в Самаре один такой адрес стоит порядка 20 тысяч рублей. А дальше может начинаться битва за покойного. Ведь адрес могут продать не одному похоронному агенту, а сразу нескольким.

— Они говорят похоронному агенту, что адрес стоит определенную сумму денег, и неважно, забрал ты его или нет… Это — первый момент. Второй момент: это — кладбище. Там сидят определенные люди, которые занимаются копкой могил, хотя по федеральному закону любой человек может оформить разрешение и прийти на кладбище… А почему у нас могилы от 70 тысяч рублей на кладбище? Сколько в день народу умирает? Если посчитать, вы представляете, какие там деньги? Вот криминал где, а не в самом [похоронном бюро], — заявляет владелица самарского похоронного дома.

Известная на всю Россию танатапрактик не стесняется откровенности в рекламе ритуальной сферы

В сентябре Екатерина Костылева приезжала в новосибирский крематорий, где проводила курсы по танатопрактике. Корреспондент НГС Илья Калинин напросился к эпатажной представительнице похоронного бизнеса на гроботерапию — церемонию, которую Костылева проводит в своем городе. Журналист лег в гроб и отправился на собственное прощание.

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Похоронный бизнес Ритуальное агентство Похоронный дом Екатерина Костылева Новосибирский крематорий Похороны Криминал Танатопрактик Покойники
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Комментарии
13
ЧубураЖко
16 минут
Вот удивили. Любой кто хоронил с порога сталкивается с вымогательством и ловчилами с холеными физиономиями. Наживаются на всём, от одевания покойников до оформления бумаг. Теперь еще и кладбища требуют в частные лапы отдать.
Татьяна 53
14 минут
Жуть.
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