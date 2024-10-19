Сибиряк получил 16 лет колонии за убийство — он полчаса резал женщину на глазах у детей

Осужденный признал вину и помогал следствию Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Суд в Новокузнецке вынес приговор местному жителю, который прошлым летом во дворе жилого дома около получаса резал свою бывшую жену. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает в пятницу, 18 октября, пресс-служба регионального СУ СКР.

Преступление произошло в июне прошлого года. Как тогда рассказывал NGS42.RU, убийца дождался, когда бывшая жена выйдет из подъезда, после чего поругался с ней и стал бить ее ножом. Около получаса он резал бездыханное тело, за расправой всё это время наблюдали жители соседних домов, в том числе дети.

Когда на место прибыли правоохранители и скорая, последним осталось лишь констатировать смерть горожанки.

По данным ведомства, преступление было совершено на почве ревности, а очевидцами расправы стали их общие дети. Осудили мужчину в том числе и за то, что он обещал убить ухажера бывшей жены.

— Совершив убийство бывшей супруги, обвиняемый высказал в адрес мужчины, с которым она поддерживала близкие отношения, угрозу убийством, воспринятую в сложившейся обстановке как реальную, — говорится в релизе.

Мужчина сотрудничал со следствием, ему вменили две статьи: п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Решением суда 47-летний мужчина получил 16 лет и 1 месяц колонии строгого режима, также он должен будет выплатить потерпевшим 10 млн рублей в виде ущерба.