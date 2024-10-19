Убил и расчленил: преступление 10-летней давности, от которого Томск не может оправиться до сих пор

Следствие раскрыло детали расследования Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Убийцы часто принимают активное участие в поисках тел своих жертв. Они помогают расклеивать листовки, прочесывать лес и работают в одной команде с силовиками. Подтверждение этому страшное преступление, которое буквально поставило на уши всю страну, что уж говорить о небольшом провинциальном Томске.

В преддверии 70-летия со дня образования службы криминалистики в системе Следственного комитета России редакция NGS70.RU побеседовала с руководителем отдела криминалистического сопровождения следствия по Сибирскому федеральному округу ГУК СК РФ Виталием Брытковым. В 2013 году он будучи следователем-криминалистом отдела криминалистики регионального СУ, помогал в раскрытии и расследовании уголовного дела об убийстве Анны Апатченко. Молодую девушку убили, а ее тело расчленили и переместили по городским мусоркам.

Безграмотный убийца

В мае 2013 года в Томске пропала студентка Анна Апатченко. Первыми о пропаже заявили родители девушки. По их словам, утром она ушла на учебу, а после пар не пришла домой.

Что случилось с первокурсницей? Источник: «Вечная память Анне Апатченко» / vk.com











Тогда родители девушки рассказывали, что такое поведение нетипично для их дочери, поскольку раньше она никогда не пропадала и не задерживалась, не уведомляя их. Второй момент, который смутил близких Ани — смс-сообщение с грамматической ошибкой.

— На телефон матери пропавшей пришло сообщение якобы от Анны. В нем говорилось, что девушка задерживается и просит ее не терять. Аня была грамотным человеком, а отправленное сообщение содержало текст с ошибками. И тогда родители почувствовали что-то неладное, потому что их дочь допустить глупую ошибку в тексте сообщения не могла. Но в тот момент телефон пропавшей уже был недоступен, — вспоминает Виталий Брытков.

Сначала искал, а потом пропал

Начались широкомасштабные поиски девушки, которые буквально подняли на ноги весь Томск. Активное участие в них принимал друг пропавшей Николай К. С Анной они познакомились в больнице, когда оба проходили там лечение.

Но однажды произошло странное. Николай, который ежедневно прочесывал город вместе с волонтерами, силовиками и близкими пропавшей, просто не пришел на очередные поиски. Этот факт сразу вызвал опасения, поэтому Николай из переживающего и заботливого друга превратился в подозреваемого.

Оперативники выяснили, что Анна и Николай встречались. Буквально за несколько дней до исчезновения девушка хотела расстаться с молодым человеком, из-за чего к нему появилось еще больше вопросов. Но задать их не могли, поскольку парень словно сквозь землю провалился.

Николай и Анна Апатченко встречались Источник: СУ СК России по Томской области











Пять дней прятался в лесу

Теперь искали не только Анну, но и ее молодого человека. Нашли Николая спустя пять дней. Он уже понял, что стал подозреваемым, поэтому решил сбежать и отсидеться в лесу.

— Спустя пять дней мы его нашли в лесу — в лесополосе в стороне Шегарки. Всё это время он дикарём в лесу жил. Когда мы его обнаружили, он был весь в клещах и голодный, потому что был не подготовлен к таким суровым условиям, — объяснил Виталий Брытков.

После этого отстаивать свою невиновность он уже не мог, поэтому сразу признался, что убил Анну Апатченко, а также рассказал, что сделал с телом.

Как произошло убийство

В тот роковой день Анна приехала в квартиру к Николаю, в которой они иногда ночевали вместе, чтобы сообщить ему о принятом ею решении о расставании и забрать свои вещи. Между молодыми людьми произошел конфликт, после чего онубил Анну. Сначала он несколько раз ударил ее отверткой в живот, а затем задушил.

Придя в себя и осознав, что произошло, молодой человек сначала испугался, а потом решил избавиться от тела: с помощью ножовки и ножа он отсек руки, ноги и голову Ани, разложил это все по пакетам и поместил в мусорные баки по всему Томску. Что касается головы, то ее Николай выбросил в реку Ушайку — в районе поселка Степановка.

Мужчина показывает, как убил Анну Апатченко Источник: СУ СК России по Томской области











Но и это еще не все. После того, как парень решил вопрос с телом, он тщательно отмыл квартиру с помощью сильных моющих средств, чтобы в помещении ничего не навело на мысль, что здесь кого-то убили.

— Квартиру он достаточно хорошо вымыл, но несколько детальных и тщательных осмотров на месте позволили найти следы вещества бурого цвета. Их мы нашли в труднодоступных местах, где фигурант не смог отмыть. После этого мы могли с уверенностью утверждать, что убили Анну именно в этой квартире, — уточнил Виталий Брытков.

Поиски частей тела и экстрасенсы

После признания Николая начались поиски частей тела. Резонанс был большой, поэтому к поискам присоединились сотни томичей. Активную помощь даже оказывали участники популярного шоу «Битва экстрасенсов», а также местные провидцы и гадалки. Принесло ли это какую-то фактическую пользу — сказать сложно, но люди показали, что мимо чужого горя пройти не могут. Их версии также отрабатывались силовиками и волонтерами.

Например, по наводке одного из экстрасенсов, откачали воду из озера на Степановке, потому что он предположил, что голова погибшей девушки может находиться там, но эта версия не подтвердилась.

По словам Брыткова, на тот момент они осознавали, что найти руки, ноги и туловище Анны практически невозможно, потому что с момента убийства прошло уже достаточно много времени, а баки каждый день вывозят на городские свалки — это огромные полигоны, куда ежедневно привозят тонны мусора. Даже несмотря на эти сложности, свалки обследовались самым доскональным образом, но никаких результатов это, к сожалению, не принесло. Поэтому было принято решение сфокусироваться на поисках головы.

Тот самый пакет на дереве

Май 2013 года в Томске был снежным и дождливым, поэтому вода в местных реках и озерах стояла высокая. Поиски это, конечно, только усложняло. Поэтому голову Анны нашли только в июне, когда опустился уровень воды.

— Пакет с головой нашла девушка-волонтер, которая входила в одну из поисковых групп. Вода в реке опустилась, поэтому нашли его висящим на ветке примерно в километре от того места, где Николай этот пакет выбросил, — рассказал Виталий.

По словам Брыткова, благодаря тому, что преступник упаковал отрезанную голову в два пакета, а вода в реке была достаточно холодная, даже спустя месяц нахождения в воде сохранилась она хорошо.

— Девушка-волонтер поступила абсолютно верно, не открыв пакет. Она сразу принесла его нам, — вспоминает Виталий Брытков.

На этом поисковые мероприятия были закончены, поскольку сомнений в том, что Анну убил именно Николай уже не оставалось.

Приговор