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Криминал летопись Убить так, чтобы помучалась. Как конкуренция двух журналистов дошла до расправы — подробности жестокого дела из 90-х

Убить так, чтобы помучалась. Как конкуренция двух журналистов дошла до расправы — подробности жестокого дела из 90-х

Криминалист рассказал, как расследовали громкое убийство журналистки в Куйбышеве

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8 комментариев

Любовь Лободу убили в августе 1999 года, суд над убийцами состоялся через год. Сейчас они все должны быть на свободе

Провинциальный городок Куйбышев в 350 километрах от Новосибирска никогда особо не выделялся по криминальной части даже в тяжелые 90-е годы. Преступление, случившееся летом 1999 года, без преувеличения стало потрясением — как для местных жителей, так и для работников новосибирской прокуратуры. Вечером в центре города неизвестный нанес 17 ударов ножом известной журналистке и общественнице Любови Лободе. НГС вспоминает детали страшного убийства и рассказывает о том, как его удалось раскрыть за рекордные пару недель.

ЧП районного масштаба

Вечером 30 августа 1999 года Куйбышев был встревожен разошедшимся по городу слухом: на улице Папшева обнаружили труп. То, что казалось невозможным для сонного и не особо примечательного в криминальном плане городка, в итоге подтвердилось. Погибшей оказалась Любовь Лобода — молодая женщина, возглавлявшая на тот момент издание «Вести» тиражом в 11 тысяч экземпляров. Она была также известна по своей второй деятельности — помогала трудным подросткам и сотрудничала с учреждениями социальной помощи.

Женщину обнаружили мертвой недалеко от ее дома спустя примерно 30 минут после нападения, как выяснилось позже. На теле насчитали 17 ножевых ранений — неизвестный ударил ее под лопатку, в область печени и легких.

Куйбышев, по словам руководителя отдела криминалистики, не отличался громкими убийствами

Максим Леонтьев, на тот момент руководивший отделом криминалистики прокуратуры Новосибирской области, в разговоре с НГС вспоминает, что такие отдаленные районы не особенно выделялись в криминальной статистике региона.

— Новосибирский район был очень тяжелый с этой точки зрения, потому что значительное количество убийств регистрировалось там в условиях неочевидности — в частности, в связи с обнаружением трупов вокруг Новосибирска. Бердск и Искитим были посложнее, в последнем было значительное влияние организованных преступных групп. А в дальних районах было мало преступлений, требовавших вмешательств наиболее квалифицированных сотрудников, в частности областного уровня, — описывает он обстановку в области. — Так что Куйбышев и Барабинск, расположенные рядом, только в редких случаях, раз в несколько лет отличались какими-то сложными для раскрытия особо тяжкими преступлениями.

Убийство Любови Лободы было как раз из таких преступлений.

В Куйбышев выдвинулась следственно-оперативная группа, возглавил ее генерал Александр Соинов, руководивший региональным ГУВД. Группа прилетела в городок на вертолете — все для того, чтобы сэкономить время и действовать действительно быстро. Среди прилетевших в Куйбышев был также Максим Леонтьев.

Он объясняет, что убийство журналистов в те годы воспринималось особенно остро и было сродни ЧП. Работники органов исходили из того, что преступления в отношении журналистов сопряжены с покушением на свободу слова и правом на освещение проблем, волновавших в то время общество. Убийство главреда в Куйбышеве расценили как «требовавшее приоритетного внимания». Прибывшие в город и местные милиционеры отвлеклись от текущих дел и бросили все силы на случившееся.

— Выдвинули несколько версий. Основная — что убийство совершено в связи с журналистской деятельностью. А вторая версия — убийство на почве каких-то личных отношений потерпевшей. Все-таки у нее была личная жизнь, плюс она уделяла большое внимание неблагополучной молодежи в Куйбышеве. Практически мать Тереза, которая пыталась как-то наставлять их на путь истинный, — объясняет Максим Леонтьев.

Следователи, работавшие над делом Лободы, даже не исключали, что расправиться с женщиной мог человек с психическими отклонениями — настолько жестоким и кровавым было это убийство. К тому же коллеги женщины припоминали, что ей часто угрожали «ненормальные».

Второе убийство и свидетели из пекарни

Работа над делом велась в ежедневном режиме: утром и вечером оперативники, работники прокуратуры и начальство собирались на планерке, чтобы обсудить новые данные по резонансному убийству.

Сразу же, по словам Максима Леонтьева, всплыла информация, что Любовь Лобода находилась в напряженных отношениях с Сергеем Чайкой. Оба были журналистами и даже работали какое-то время вместе. Лобода возглавляла успешные «Вести», в которые регулярно обращались рекламодатели, а Чайка руководил газетой «Аспект» — куда менее успешным изданием практически без рекламы.

По одной из версий, Чайка познакомился с Паршенковым в колонии

Конфликт двух журналистов даже дошел до суда. Как писал «Коммерсант» в заметке 2000 года «200 рублей за жизнь главного редактора», Сергей Чайка украл вещи женщины, за что и был осужден на два года.

— Версия [что Лободу убил Чайка] возникла сразу, но были сомнения, что все не так просто. Казалось, что всем известный и видимый конфликт, который очевиден, необязательно может стать мотивом убийства. Что, может быть, все как-то сложнее было, — отметил Леонтьев.

Вслед за убийством Любови Лободы произошло еще одно. Мертвого мужчину без определенного места жительства нашли возле железной дороги, проходящей между Барабинском и Куйбышевым. С ним расправились с помощью удушения.

В деле Лободы, где было так много подозреваемых и так мало конкретики, какое-то время ничего толком установить не удалось. Но вскоре наметилась ясность: работники пекарни видели на месте убийства журналистки мужчину, причем там он появлялся не единожды. По приметам, которые они сообщили, оперативники начали работу. Следователи искали точки пересечения в двух убийствах — и нашли их.

Мужчиной, которого видели на месте преступления, оказался безработный и недавно отслуживший в армии 21-летний Сергей Ротарь. Причем он изучал расписание редактора и готовился к ее убийству. На тот момент он проживал в отдаленной деревне Северного района.

Когда же оперативники взялись за установление людей, с которым контактировал в последнее время бездомный, всплыло еще одно имя: Владимир Паршенков. И все эти ниточки вели к Сергею Чайке — коллеге и конкуренту Любови Лободы.

«Намеревались облить ей лицо серной кислотой»

— Почему от версии заказного убийства со стороны Чайки первоначально отмахивались? К такому выводу пришли с учетом предыдущего опыта и практики, что заказные убийства не совершаются путем причинения множественных ножевых хранений. Обычно убийцам важно, чтобы была возможность жертву подкараулить возле дома, и обычно ей причиняют огнестрельные ранения, а не ножевые. В общем, модель убийства под заказное не очень подходила, — рассуждает Максим Леонтьев. — Ну а потом оказалось, что наоборот: хотелось демонстративности, хотелось, чтобы убийство было жестоким.

Сергей Чайка хотел, чтобы Любовь Лободу убили публично и максимально демонстративно

Первым задержали Владимира Паршенкова. Затем на все том же вертолете оперативники прилетели к Сергею Ротарю. Оба довольно быстро дали показания против Сергея Чайки — это он выступил заказчиком жестокого убийства. Как говорит криминалист, главред конкурирующего издания считал Любовь Лободу виновной во всех своих бедах.

— Заказчик хотел, чтобы журналистка не просто была убита, но и страдала перед смертью. Поэтому первоначально преступники намеревались облить ей лицо серной кислотой. Но от этой затеи вскоре отказались, решив, что главное — прикончить жертву, — говорится в заметке «Коммерсанта».

План убийства женщины Сергей Чайка разрабатывал с начала 1999 года. Он быстро привлек к делу своего знакомого Владимира Паршенкова, которому пообещал большие деньги — их он планировал заработать на рекламе в своем издании. Вероятно, он предполагал, что без Лободы «Вести» не смогут конкурировать с его «Аспектом».

— Лобода имела положительный имидж и характеризовалась знающими ее людьми как хороший, положительный человек. Добропорядочная, — описывает героев этой истории криминалист. — А Чайка — журналист, который искал жареные факты, сиюминутные сенсации. Вся эта желчь и неудовлетворенность, что его карьера журналиста находится не на должном уровне, вылилась в убийство. Ну а Паршенков — это ранее судимый человек, который вращался в криминальных кругах. Он и подыскал Ротаря — это просто исполнитель, молодой парень, который только что пришел из армии, ему нужны были деньги. Он согласен был делать хоть что за небольшие деньги.

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200 рублей — столько заплатили Сергею Ротарю за убийство Любови Лободы. Убийство же бездомного было не более чем тренировкой — расправиться с ним Ротарю предложили бесплатно.

Весной 2000 года в Куйбышеве приступили к рассмотрению этого дела. Интересы Сергея Чайки представляла его супруга, которая, как пишет «Коммерсантъ», настаивала, что тот «всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное» и не мог совершить убийство.

— Гособвинитель Леонид Бокарев просил назначить Ротарю, Паршенкову и Чайке соответственно 17, 20 и 15 лет лишения свободы. Председательствующий на процессе Владимир Роганов, признав всех троих виновными, тем не менее сократил срок заключения посреднику Паршенкову на пять лет, а заказчику Чайке — на два года. Кроме того, он удовлетворил иск на 100 тысяч рублей, поданный мужем убитой журналистки Валерием Лободой, который остался с двумя маленькими детьми. Сразу после оглашения приговора осужденные принялись писать жалобы в вышестоящую инстанцию на необоснованно строгий судебный вердикт, — говорится в заметке издания.

Вот как выглядела криминальная сводка конца 90-х — начала нулевых годов: задержания маньяков, разборки между бандитами, случайные жестокие преступления

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Криминал Убийство Следователи Новосибирская область Куйбышев
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Комментарии
8
Я-иная
29 минут
25 января 1991 года город Куйбышев переименован в город Самара, далее можно не читать про события 1999 года. Уровень портала везде одинаков.
Гость
21 минута
Соинов полетел туда по необходимости, или просто хотел поуправлять вертолётом, не имея на это документов?
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