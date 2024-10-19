Убить так, чтобы помучалась. Как конкуренция двух журналистов дошла до расправы — подробности жестокого дела из 90-х

Любовь Лободу убили в августе 1999 года, суд над убийцами состоялся через год. Сейчас они все должны быть на свободе Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Провинциальный городок Куйбышев в 350 километрах от Новосибирска никогда особо не выделялся по криминальной части даже в тяжелые 90-е годы. Преступление, случившееся летом 1999 года, без преувеличения стало потрясением — как для местных жителей, так и для работников новосибирской прокуратуры. Вечером в центре города неизвестный нанес 17 ударов ножом известной журналистке и общественнице Любови Лободе. НГС вспоминает детали страшного убийства и рассказывает о том, как его удалось раскрыть за рекордные пару недель.

ЧП районного масштаба

Вечером 30 августа 1999 года Куйбышев был встревожен разошедшимся по городу слухом: на улице Папшева обнаружили труп. То, что казалось невозможным для сонного и не особо примечательного в криминальном плане городка, в итоге подтвердилось. Погибшей оказалась Любовь Лобода — молодая женщина, возглавлявшая на тот момент издание «Вести» тиражом в 11 тысяч экземпляров. Она была также известна по своей второй деятельности — помогала трудным подросткам и сотрудничала с учреждениями социальной помощи.

Женщину обнаружили мертвой недалеко от ее дома спустя примерно 30 минут после нападения, как выяснилось позже. На теле насчитали 17 ножевых ранений — неизвестный ударил ее под лопатку, в область печени и легких.

Куйбышев, по словам руководителя отдела криминалистики, не отличался громкими убийствами Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Максим Леонтьев, на тот момент руководивший отделом криминалистики прокуратуры Новосибирской области, в разговоре с НГС вспоминает, что такие отдаленные районы не особенно выделялись в криминальной статистике региона.

— Новосибирский район был очень тяжелый с этой точки зрения, потому что значительное количество убийств регистрировалось там в условиях неочевидности — в частности, в связи с обнаружением трупов вокруг Новосибирска. Бердск и Искитим были посложнее, в последнем было значительное влияние организованных преступных групп. А в дальних районах было мало преступлений, требовавших вмешательств наиболее квалифицированных сотрудников, в частности областного уровня, — описывает он обстановку в области. — Так что Куйбышев и Барабинск, расположенные рядом, только в редких случаях, раз в несколько лет отличались какими-то сложными для раскрытия особо тяжкими преступлениями.

Убийство Любови Лободы было как раз из таких преступлений.

В Куйбышев выдвинулась следственно-оперативная группа, возглавил ее генерал Александр Соинов, руководивший региональным ГУВД. Группа прилетела в городок на вертолете — все для того, чтобы сэкономить время и действовать действительно быстро. Среди прилетевших в Куйбышев был также Максим Леонтьев.

Он объясняет, что убийство журналистов в те годы воспринималось особенно остро и было сродни ЧП. Работники органов исходили из того, что преступления в отношении журналистов сопряжены с покушением на свободу слова и правом на освещение проблем, волновавших в то время общество. Убийство главреда в Куйбышеве расценили как «требовавшее приоритетного внимания». Прибывшие в город и местные милиционеры отвлеклись от текущих дел и бросили все силы на случившееся.

— Выдвинули несколько версий. Основная — что убийство совершено в связи с журналистской деятельностью. А вторая версия — убийство на почве каких-то личных отношений потерпевшей. Все-таки у нее была личная жизнь, плюс она уделяла большое внимание неблагополучной молодежи в Куйбышеве. Практически мать Тереза, которая пыталась как-то наставлять их на путь истинный, — объясняет Максим Леонтьев.

Следователи, работавшие над делом Лободы, даже не исключали, что расправиться с женщиной мог человек с психическими отклонениями — настолько жестоким и кровавым было это убийство. К тому же коллеги женщины припоминали, что ей часто угрожали «ненормальные».

Второе убийство и свидетели из пекарни

Работа над делом велась в ежедневном режиме: утром и вечером оперативники, работники прокуратуры и начальство собирались на планерке, чтобы обсудить новые данные по резонансному убийству.

Сразу же, по словам Максима Леонтьева, всплыла информация, что Любовь Лобода находилась в напряженных отношениях с Сергеем Чайкой. Оба были журналистами и даже работали какое-то время вместе. Лобода возглавляла успешные «Вести», в которые регулярно обращались рекламодатели, а Чайка руководил газетой «Аспект» — куда менее успешным изданием практически без рекламы.

По одной из версий, Чайка познакомился с Паршенковым в колонии Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Конфликт двух журналистов даже дошел до суда. Как писал «Коммерсант» в заметке 2000 года «200 рублей за жизнь главного редактора», Сергей Чайка украл вещи женщины, за что и был осужден на два года.

— Версия [что Лободу убил Чайка] возникла сразу, но были сомнения, что все не так просто. Казалось, что всем известный и видимый конфликт, который очевиден, необязательно может стать мотивом убийства. Что, может быть, все как-то сложнее было, — отметил Леонтьев.

Вслед за убийством Любови Лободы произошло еще одно. Мертвого мужчину без определенного места жительства нашли возле железной дороги, проходящей между Барабинском и Куйбышевым. С ним расправились с помощью удушения.

В деле Лободы, где было так много подозреваемых и так мало конкретики, какое-то время ничего толком установить не удалось. Но вскоре наметилась ясность: работники пекарни видели на месте убийства журналистки мужчину, причем там он появлялся не единожды. По приметам, которые они сообщили, оперативники начали работу. Следователи искали точки пересечения в двух убийствах — и нашли их.

Мужчиной, которого видели на месте преступления, оказался безработный и недавно отслуживший в армии 21-летний Сергей Ротарь. Причем он изучал расписание редактора и готовился к ее убийству. На тот момент он проживал в отдаленной деревне Северного района.

Когда же оперативники взялись за установление людей, с которым контактировал в последнее время бездомный, всплыло еще одно имя: Владимир Паршенков. И все эти ниточки вели к Сергею Чайке — коллеге и конкуренту Любови Лободы.

«Намеревались облить ей лицо серной кислотой»

— Почему от версии заказного убийства со стороны Чайки первоначально отмахивались? К такому выводу пришли с учетом предыдущего опыта и практики, что заказные убийства не совершаются путем причинения множественных ножевых хранений. Обычно убийцам важно, чтобы была возможность жертву подкараулить возле дома, и обычно ей причиняют огнестрельные ранения, а не ножевые. В общем, модель убийства под заказное не очень подходила, — рассуждает Максим Леонтьев. — Ну а потом оказалось, что наоборот: хотелось демонстративности, хотелось, чтобы убийство было жестоким.

Сергей Чайка хотел, чтобы Любовь Лободу убили публично и максимально демонстративно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Первым задержали Владимира Паршенкова. Затем на все том же вертолете оперативники прилетели к Сергею Ротарю. Оба довольно быстро дали показания против Сергея Чайки — это он выступил заказчиком жестокого убийства. Как говорит криминалист, главред конкурирующего издания считал Любовь Лободу виновной во всех своих бедах.

— Заказчик хотел, чтобы журналистка не просто была убита, но и страдала перед смертью. Поэтому первоначально преступники намеревались облить ей лицо серной кислотой. Но от этой затеи вскоре отказались, решив, что главное — прикончить жертву, — говорится в заметке «Коммерсанта».

План убийства женщины Сергей Чайка разрабатывал с начала 1999 года. Он быстро привлек к делу своего знакомого Владимира Паршенкова, которому пообещал большие деньги — их он планировал заработать на рекламе в своем издании. Вероятно, он предполагал, что без Лободы «Вести» не смогут конкурировать с его «Аспектом».

— Лобода имела положительный имидж и характеризовалась знающими ее людьми как хороший, положительный человек. Добропорядочная, — описывает героев этой истории криминалист. — А Чайка — журналист, который искал жареные факты, сиюминутные сенсации. Вся эта желчь и неудовлетворенность, что его карьера журналиста находится не на должном уровне, вылилась в убийство. Ну а Паршенков — это ранее судимый человек, который вращался в криминальных кругах. Он и подыскал Ротаря — это просто исполнитель, молодой парень, который только что пришел из армии, ему нужны были деньги. Он согласен был делать хоть что за небольшие деньги.

200 рублей — столько заплатили Сергею Ротарю за убийство Любови Лободы. Убийство же бездомного было не более чем тренировкой — расправиться с ним Ротарю предложили бесплатно.

Весной 2000 года в Куйбышеве приступили к рассмотрению этого дела. Интересы Сергея Чайки представляла его супруга, которая, как пишет «Коммерсантъ», настаивала, что тот «всю жизнь сеял разумное, доброе, вечное» и не мог совершить убийство.

— Гособвинитель Леонид Бокарев просил назначить Ротарю, Паршенкову и Чайке соответственно 17, 20 и 15 лет лишения свободы. Председательствующий на процессе Владимир Роганов, признав всех троих виновными, тем не менее сократил срок заключения посреднику Паршенкову на пять лет, а заказчику Чайке — на два года. Кроме того, он удовлетворил иск на 100 тысяч рублей, поданный мужем убитой журналистки Валерием Лободой, который остался с двумя маленькими детьми. Сразу после оглашения приговора осужденные принялись писать жалобы в вышестоящую инстанцию на необоснованно строгий судебный вердикт, — говорится в заметке издания.