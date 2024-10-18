Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на супругов в Новосибирске

Александр Бастрыкин потребовал доклад после нападения мигрантов на супружескую пару в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— В октябре текущего года фигуранты на улице оскорбили девушку, после чего группой жестоко избили молодого человека, который сделал им замечание, — говорится в сообщении.
Региональный СК возбудил два уголовных дела. Ход расследования находится в центральном аппарате.
Ранее Октябрьский районный суд отправил под стражу двоих подозреваемых в нападении на сотрудника Росгвардии.