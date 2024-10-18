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Криминал Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на супругов в Новосибирске

Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на супругов в Новосибирске

Нападение на 20-летнего мужчину и женщину произошло в октябре

2 791
14 комментариев

Региональный СК возбудил два уголовных дела

Александр Бастрыкин потребовал доклад после нападения мигрантов на супружескую пару в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— В октябре текущего года фигуранты на улице оскорбили девушку, после чего группой жестоко избили молодого человека, который сделал им замечание, — говорится в сообщении.

Региональный СК возбудил два уголовных дела. Ход расследования находится в центральном аппарате.

Ранее Октябрьский районный суд отправил под стражу двоих подозреваемых в нападении на сотрудника Росгвардии.

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Мигранты СК Александр Бастрыкин Новосибирск
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Комментарии
14
эника
8 минут
животных поймали?
Гость
1 час
Так интересно: то в 35 девушка и парень/юноша, то в 20 мужчина и женщина. Прям ошалеть можно, как вас мотыляет.
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