Сибиряк заплатит более 16 миллионов туристам, пострадавшим на Алтае, — грузовик перевернулся по дороге к озерам

Погибли два человека Источник: СК по Республике Алтай











В Республике Алтай вынесли приговор мужчине, который организовал перевозку людей к Каракольским озерам, во время которой произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Грузовик с туристами перевернулся 25 июля 2023 года по пути на Каракольские озера. В кузове автомобиля находились 16 человек, в том числе 10 детей. В результате аварии погибли 26-летний мужчина и 61-летняя женщина.

— 64-летний мужчина запустил туристический тур в виде организации перевозки туристов, в том числе несовершеннолетних, от села Чемал до Каракольских озер, используя при этом незаконно переоборудованный автомобиль ГАЗ-66 39511 с заменой кузова и увеличением количества посадочных мест, — пояснили в республиканском СК.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц» мужчину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также сибиряк заплатит 16,5 миллиона рублей компенсации пострадавшим. Приговор суда пока не вступил в законную силу.