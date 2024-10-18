В Сибири возбудили новое дело на экс-чиновника местного Росприроднадзора

Андрей Фролов содержится под стражей в Бийске Источник: rosprirodnadzor.rpn.gov / архив НГС











Генпрокуратура РФ сообщила о новом уголовном деле в его отношении бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Он с прошлого года находится под стражей.

Андрея Фролова задержали в Новосибирске и отправили под стражу еще в декабре 2023 года. Ему предъявлено обвинение по ст. 33 ч. 5 — ст. 160 ч. 4 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере). 22 декабря 2023 года адвокат Ирина Гребнева пояснила, что дело не связано с деятельностью Фролова в Росприроднадзоре. Ему вменили пособничество бывшему руководителю базирующегося в Бийске ФГКУ «Специальное управление № 36 МЧС России» Виктора Великодном в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в период с 1 января 2013 по 31 декабря 2018 года в размере 2 миллионов 829 тысяч рублей.

Новый адвокат Андрея Фролова Иван Рассолов сообщил НГС, что данное дело расследовано и направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.

— Фролов сейчас находится в СИЗО в Бийске и участвует в судебных заседаниях, — рассказал Иван Рассолов.

17 октября 2024 года Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Фролова.

— Андрей Фролов, возглавляя управление (Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, — прим.ред), в августе 2023 года потребовал от подчиненных внести недостоверные сведения о наличии нарушений в документы, на основании которых принято решение об отказе в выдаче организации лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами, — рассказали в Генпрокуратуре РФ. — В результате предприятию, выполняющему государственный оборонный заказ, причинен ущерб на более чем 5 миллионов рублей.

Кроме того, у Фролова нашли дорогостоящую недвижимость в Турции и Грузии, информацию о которой он скрывал.

А также проверяющие выявили случай фиктивного трудоустройства заместителем начальника одного из отделов управления своего отца.

— Сделано это было для увеличения трудового стажа и размера его пенсии. Фактически родственник трудовые функции не выполнял. При этом помощь в оформлении документов о приеме на работу оказывала начальник отдела правового и кадрового обеспечения, — отметили в Генпрокуратуре РФ.

В отношении Фролова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Расследование находится на контроле в надзорном ведомстве.

И Андрей Фролов, и его заместитель ранее были уволены в связи с утратой доверия.