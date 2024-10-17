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Криминал Следователи показали видео из квартира томича, который стрелял по детям на самокатах

Следователи показали видео из квартира томича, который стрелял по детям на самокатах

Ему грозит до 10 лет колонии

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1 комментарий

Стрелок показывает, откуда стрелял по шумным детям

В Томске задержали мужчину, который пытался застрелить шумных детей на самокатах самокатчиков из окна своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, сообщает пресс-служба регионального СК.

В Следкоме рассказали, что вечером 14 октября задержанный выпивал с другом в своей квартире на улице Железнодорожной. В это время около его дома на улице подростки катались на самокатах и, как показалось мужчине, громко шумели. Тогда он взял обрез охотничьего ружья и попытался убить детей, выстрелив в них со своего балкона. Но из-за того, что самокатчики быстро передвигались, пуля попала в асфальт.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Инцидент со стрельбой по мальчикам-самокатчикам произошёл в Томске вечером 14 октября. Видео, на котором четко слышен звук выстрела, опубликовали в местных пабликах. В полиции рассказали, что к ним по данному факту обращений не поступало, но проверку начали.

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ПО ТЕМЕ
Томск Стрельба по самокатчикам Следственный комитет
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Комментарии
1
жму 200
18 минут
настоящий мужчина, способен на поступок. Бабы таких любят 😉🤣
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