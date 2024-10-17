Следователи показали видео из квартира томича, который стрелял по детям на самокатах

Стрелок показывает, откуда стрелял по шумным детям Источник: пресс-служба СУ СК России по Томской области

В Томске задержали мужчину, который пытался застрелить шумных детей на самокатах самокатчиков из окна своей квартиры. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, сообщает пресс-служба регионального СК.

В Следкоме рассказали, что вечером 14 октября задержанный выпивал с другом в своей квартире на улице Железнодорожной. В это время около его дома на улице подростки катались на самокатах и, как показалось мужчине, громко шумели. Тогда он взял обрез охотничьего ружья и попытался убить детей, выстрелив в них со своего балкона. Но из-за того, что самокатчики быстро передвигались, пуля попала в асфальт.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).