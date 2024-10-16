НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

штиль.

 757мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

На Димитровском мосту в Новосибирске закроют еще одну полосу

«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Криминал Силовики показали кадры задержания брата экс-мэра в Кузбассе — видео

Силовики показали кадры задержания брата экс-мэра в Кузбассе — видео

При задержании могла произойти стрельба

134
Написать комментарий

Территория у дома одного из фигурантов дела

В Кузбассе силовики провели обыски у фигурантов дела о мошенничестве с жильем. Об этом сообщают наши коллеги из NGS42.RU — в региональном Следственном управление СКР показали, как задерживали подозреваемых.

На кадрах видно, как силовики разбивают окно в частный дом и с криками «полиция» забираются в жилище. Затем показан мужчина, которого уложили лицом в пол, после этого ему зачитывают обвинение.

Кроме того, на видео можно заметить, как изымают и описывают вещественные доказательства. Также на кадрах видно мужчин со скрытыми лицами, которые подписывают протоколы.

Оперативное видео опубликовали следователи

Места обысков не уточняются, в одном из случаев это офисное здание.

Источник NGS42.RU в силовых структурах сообщил, что во время задержания произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. По предварительным данным, огонь якобы открыл брат экс-главы города Белово. Попытка нападения будет расследована отдельно.

В региональном СУ СКР сообщали, что четыре фигуранта дела семь лет назад похитили около 3 млн рублей из бюджетов Белово и Салаира, которые направляли на жилье для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов.

Источник NGS42.RU рассказал, что среди участников группы — брат бывшего главы города Белово Алексея Курносова.

В начале октября в Москве задержали новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Бизнесмена отправили под домашний арест.

ПО ТЕМЕ
Задержание Видео Силовики Белово Кузбасс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление