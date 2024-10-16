Силовики показали кадры задержания брата экс-мэра в Кузбассе — видео

Территория у дома одного из фигурантов дела Источник: СУ СКР по Кузбассу











В Кузбассе силовики провели обыски у фигурантов дела о мошенничестве с жильем. Об этом сообщают наши коллеги из NGS42.RU — в региональном Следственном управление СКР показали, как задерживали подозреваемых.

На кадрах видно, как силовики разбивают окно в частный дом и с криками «полиция» забираются в жилище. Затем показан мужчина, которого уложили лицом в пол, после этого ему зачитывают обвинение.

Кроме того, на видео можно заметить, как изымают и описывают вещественные доказательства. Также на кадрах видно мужчин со скрытыми лицами, которые подписывают протоколы.

Оперативное видео опубликовали следователи Источник: СУ СКР по Кузбассу

Места обысков не уточняются, в одном из случаев это офисное здание.

Источник NGS42.RU в силовых структурах сообщил, что во время задержания произошла стрельба, в результате которой никто не пострадал. По предварительным данным, огонь якобы открыл брат экс-главы города Белово. Попытка нападения будет расследована отдельно.

В региональном СУ СКР сообщали, что четыре фигуранта дела семь лет назад похитили около 3 млн рублей из бюджетов Белово и Салаира, которые направляли на жилье для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов.

Источник NGS42.RU рассказал, что среди участников группы — брат бывшего главы города Белово Алексея Курносова.