Считал, что «чистит» мир от «сброда»: почему маньяка Спесивцева осудили повторно — финал жуткой истории

Материалы дела, в том числе видео, почти 30 лет лежали в архивах Источник: СУ СК РФ по Кемеровской области











С тех пор как известного на всю страну маньяка Александра Спесивцева отрезали от общества, прошло почти 30 лет. Но даже сегодня о злодее из Новокузнецка известно, кажется, всем: он насиловал, убивал, расчленял детей и подростков. На кровавом счету извращенца почти 20 загубленных судеб. Но доказать его причастность к смертям в 90-х не удалось в полной мере, и его отправили в лечебницу за гибель только четырех несовершеннолетних. Но недавно в этом деле была поставлена точка. С помощью новых технологий правоохранители смогли доказать другие преступления «меломана».

Почему дети покорно шли к нему в квартиру, как удалось спастись единственному выжившему свидетелю тех событий, как переживают гибель малышей их родители и другие подробности расследования в преддверии Дня криминалистики NGS42 рассказала замруководителя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кузбассу Ольга Чанышева.

Следователь Ольга Чанышева Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











В 90-х годах следователь только начинала свою карьеру в правоохранительных органах. О найденных в реке в центре Новокузнецка останках пяти детей знала не больше, чем другие жители региона — дело расследовалось в строгой тайне.

— История прозвучала очень громко. В реке Аба в течение недели находили останки пяти детей. Я как обычный гражданин знала, что убийцу ищут, но подробности не освещались. Намного позднее, когда я пришла в первый отдел СКР, узнала, что есть дело, которое до сих пор не раскрыто. В 2022 году расследование поручили мне, — вспоминает Чанышева.

Примечательно, что о преступлениях маньяка знают многие, и ни для кого не секрет, что он убил много детей. Но в психбольнице все эти годы он находился за гибель только четырех жертв: трех несовершеннолетних и одной женщины. Останки других подростков и взрослых, которые раскапывали в 90-х годах, тогда не смогли связать с маньяком.

Следователь отмечает, что криминалисты, которые первыми работали по делу Спесивцева, проделали огромную работу на будущее: они сохранили останки жертв так, что спустя почти четверть века из них удалось извлечь генотип. В то время просто не было оборудования, знаний и методик, которые бы могли установить личность.

— Такой возможности криминалистической на тот момент просто не было. Никто не проводил молекулярно-биологические экспертизы. Это стало возможно только сейчас. Останков было очень много, и раньше их невозможно было распределить по генотипу. В архив дело направляли вместе с останками и вещдоками со следами биологических материалов. Когда мы возобновили расследование, эксперты около года проводили исследования, — рассказывает следователь.

Круг потерпевших формировался из числа тех родственников, которые заявляли о пропаже детей и женщин в то время. На исследования как минимум 200 образцов ДНК, а всего криминалисты провели порядка 300 экспертиз, и их сравнения с останками потребовалось около полутора лет. Но были и те, кто до сих пор не верит в гибель близкого.

— Мама одной девочки более 25 лет не меняла место жительства, надеясь, что дочь вернется домой. Среди потерпевших женщина, которая потеряла двоих детей — дочь и сына. Они просто ушли погулять и не вернулись. Время лечит, но людям вновь пришлось пережить ту боль, — говорит Чанышева.

С новейшим оборудованием и методиками следователи решили вновь проверить квартиру Спесивцева. Чанышева вспоминает, что в жилище маньяка время замерло: 30 лет туда никто не входил и ничего не трогал. Криминалисты вскрыли полы, плинтуса, взяли анализы со всех пятен, которые были похожи на биологические, повторно проверили вещи, предметы интерьера и кухню в поисках генетического материала.

— Находиться в квартире тяжело, ведь тут пострадали дети, но это моя работа, нужно установить истину, чтобы виновный понес наказание. Во время расследования мы узнали, почему за ним вообще шли дети, — говорит следователь.

Свет на этот вопрос, который волновал многих, пролила одна из знакомых Спесивцева, с которым она училась в школе. Как-то раз они встретились во дворе, и извращенец предложил ей пойти к нему попить кофе, поговорить, послушать магнитофон. Маньяк для того времени был очень современным молодым человеком: следил за новинками музыки, регулярно обновлял технику, чем и притягивал молодежь — тогда всё это было в новинку и большом дефиците.

Дойдя до подъезда, девушка вдруг остановилась: ей как будто кто-то шепнул: «Не входи!». Она сказала, что ей срочно надо к родным на дачу, и убежала. И только когда стало известно о преступлениях, поняла, что могла стать одной из жертв.

Также во время расследования удалось найти мужчину, который, будучи подростком, сумел выбраться из квартиры маньяка. В те годы несовершеннолетние часто сбегали от родителей, и мальчик Витя (имя изменено. — Прим. ред.) был одним из таких. После очередного скандала с родителями он ушел из дома. Ночевать решил на площадке за мусоропроводом в доме, где жила девочка, с которой он дружил. Так совпало, что ее соседом был Александр Спесивцев.

Спесивцев (он на фото) не мог объяснить, откуда в ведре вещи погибших от его рук Источник: СУ СК РФ по Кемеровской области











Маньяк вскоре заметил паренька и позвал его к себе в гости покурить да музыку послушать модную. Подросток согласился и пошел вслед за мужчиной. Оказавшись в квартире, он решил, что больше никогда оттуда не выйдет, так как первое, что он увидел, — расчленённые и еще целые тела первых пяти жертв Спесивцева.

Сколько провел мальчик в жилище, он не помнит: прошло слишком много лет с тех пор плюс стресс сжал время. Самым ярким воспоминанием стал момент побега.

— В квартире стоял специфический запах от останков. В какой-то момент потерпевший почувствовал свежий поток ветра и заметил, что входная дверь открыта. Ни секунды не раздумывая, он бросился на свободу и бежал до тех пор, пока не понял, что его никто не преследует, — рассказывает следователь.

Вернувшись домой, Витя не стал рассказывать о случившемся — побоялся, что ему не поверят, да и шок сделал свое дело. Вскоре его увезли в другой регион, и до 2022 года он хранил эту тайну.

Найти и допросить теперь уже взрослого мужчину удалось после того, как следователь стала сопоставлять списки пропавших в то время детей и узнавать, что с ними стало. Выяснилось, что Виктор пропал в тот же день, что и пять детей, тела которых потом находили в реке.

— Он был крайне удивлен, что спустя столько лет его нашли и задали вопросы по тому эпизоду жизни. Тогда он испытал огромный страх и, будучи ребенком, понимал, что может не выйти из квартиры Спесивцева, — добавляет Чанышева.

В конце нулевых об этой истории говорили все СМИ страны Источник: НТВ











Также во время расследования члены следственной группы из Кемерова выезжали в медучреждение, где содержится маньяк. По словам коллег Чанышевой, он то вел себя буйно, то, наоборот, слишком спокойно. При этом он понимает, где находится. Но, на его взгляд, это несправедливо, так как у него нет отклонений. Сейчас Спесивцев вообще утверждает, что никаких злодеяний не совершал, хотя 30 лет назад говорил обратное, признаваясь в «убийствах во благо», так как мир якобы нужно «зачищать от беспризорников и проституток», а также прочего «сброда».

До сих пор не установили личности трех человек, останки которых нашли по показаниям матери маньяка. Кем был мальчик и две женщины, фрагменты тел которых обнаружили на улицах Грдины и Свердлова, остается тайной. Тем не менее эти жертвы всё равно учтены судом и по ним поставлена последняя точка в этом деле — Спесивцев будет «лечиться» до конца своих дней.

Маньяк со своей «помощницей» ссорились на допросах Источник: НТВ











Ранее редакция NGS42.RU вспоминала историю жизни Спесивцева до заключения в психлечебницу и убийств. Изучили реальные материалы уголовного дела, которые хранятся в архивах Кемеровского областного суда.