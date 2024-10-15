Составили протокол: в чем обвинили пассажирку метро, которая на станции кричала об изнасиловании

В Новосибирске на пассажирку, которая устроила истерику в метро составили административный протокол. Задержанную в метро девушку отпустили из отдела полиции. Вчера, 14 октября, она кричала, что ее изнасиловали, валялась на полу, а до этого, по словам очевидцев, распылила баллончик в вагоне.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, девушку из метро после инцидента доставили в отдел полиции. Там её осмотрели медицинские работники.
— Сотрудники полиции составили в отношении женщины административный протокол по статье 20.1 КОАП РФ «мелкое хулиганство», — добавили в пресс-службе полиции.
После этого девушку отпустили. По предварительной информации, от её действий никто не пострадал. На вопрос, подтвердился ли факт изнасилования, в пресс-службе МВД не ответили.
В конце сентября житель Новосибирска сообщил о том, что неизвестный распылил слезоточивый газ в метро. На место приезжали полицейские.