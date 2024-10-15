НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

южн.

 759мм 46%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,10
EUR 105,49
«Чижик» теснит супермаркеты
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Мебель за 29 миллионов
«Маленькая свадьба» за 2 млн
Грузовики на тротуарах
Новости в Telegram
Криминал Составили протокол: в чем обвинили пассажирку метро, которая на станции кричала об изнасиловании

Составили протокол: в чем обвинили пассажирку метро, которая на станции кричала об изнасиловании

В Новосибирске составили протокол на девушку, которая устроила истерику в метро

1 333
8 комментариев

На девушку составили протокол о хулиганстве

В Новосибирске на пассажирку, которая устроила истерику в метро составили административный протокол. Задержанную в метро девушку отпустили из отдела полиции. Вчера, 14 октября, она кричала, что ее изнасиловали, валялась на полу, а до этого, по словам очевидцев, распылила баллончик в вагоне.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, девушку из метро после инцидента доставили в отдел полиции. Там её осмотрели медицинские работники.

— Сотрудники полиции составили в отношении женщины административный протокол по статье 20.1 КОАП РФ «мелкое хулиганство», — добавили в пресс-службе полиции.

После этого девушку отпустили. По предварительной информации, от её действий никто не пострадал. На вопрос, подтвердился ли факт изнасилования, в пресс-службе МВД не ответили.

Девушку задержали

В конце сентября житель Новосибирска сообщил о том, что неизвестный распылил слезоточивый газ в метро. На место приезжали полицейские.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Метро Октябрьская полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
19 минут
психическая. ну и как с вами девушками строить отношалки, семьи и улучшать демографию?? к вам уже приблизаться страшно - у вас столько проблем с психикой что не занешь чем это кончится. прикоснулся к ней нечаяно - сразу будет орать: насильник, спасите памагите. а уж если не дай бог задел ее намеренно - то все. хана
Гость
18 минут
МОГУТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ ВЕСТИ СЕБЯ ТАК, ЧТО МУЖЧИНЫ БУДУТ БОЯТЬСЯ С ВАМИ СБЛИЗИТЬСЯ И НАЧАТЬ ОТНОШЕНИЯ? конечно! вот вам и пример
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Мята,42

Iridium,48

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление