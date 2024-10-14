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Криминал «Ловко вскарабкался»: в Новосибирске мужчина проник в подъезд и отвернул камеру — видео сложного трюка

«Ловко вскарабкался»: в Новосибирске мужчина проник в подъезд и отвернул камеру — видео сложного трюка

Обращений в полицию пока не поступало

2 588
34 комментария

Сибиряк отвернул камеру, но не учёл, что она всё равно его засняла

В Новосибирске мужчина проник в подъезд дома на улице Титова и отвернул камеру видеонаблюдения. Жители заявляют, что после визита незнакомца пропали автомобильные диски.

Видеозапись необычного инцидента появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам автора видео, всё произошло в минувшую пятницу в подъезде дома на улице Титова, 242/2.

— Неизвестный гражданин вечером в пятницу пробрался в подъезд дома, почти ловко вскарабкался к камере наблюдения и отвернул её. По странному стечению обстоятельств, в ночь на субботу кто-то сломал металлическую дверь и забрал диски от автомобиля, — говорится в сообщении паблика.

На видеозаписи видно, как мужчина очень долго пытается вскарабкаться по стене, чтобы отвернуть камеру видеонаблюдения. Судя по всему, он не учёл, что камера все равно зафиксировала его лицо.

Корреспондент НГС попытался уточнить информацию в управляющей компании, которая обслуживает этот дом — ООО «КПД-Газстрой-Эксплуатация». Оперативно получить комментарий не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что на данный момент сообщений и заявлений в полицию по факту этого инцидента не поступало.

Ранее НГС писал о том, как по соцсетям разлетелось видео с избиением девушки в подъезде Новосибирска.

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Комментарии
34
Татьяна 53
43 минуты
Ничем не гнушаются, тунеядцы.
Bream
27 минут
так вот ты какой человек паук
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