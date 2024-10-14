Тело мужчины нашли в озере в Новосибирской области

Следователи начали проверку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В городе Барабинске Новосибирской области в озере обнаружили тело мужчины. Это произошло накануне, 13 октября.

Как рассказали НГС в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК также уточнили, что рядом с телом погибшего нашли удочку.

На территории Барабинска есть несколько озер, в том числе Новочерновское, Бугристое, Лебяжье. Где именно обнаружили погибшего мужчину, неизвестно.