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Криминал Тело мужчины нашли в озере в Новосибирской области

Тело мужчины нашли в озере в Новосибирской области

Недалеко от тела обнаружили удочку

3 993
10 комментариев

Следователи начали проверку

В городе Барабинске Новосибирской области в озере обнаружили тело мужчины. Это произошло накануне, 13 октября.

Как рассказали НГС в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. В СК также уточнили, что рядом с телом погибшего нашли удочку.

Если вам известны обстоятельства этого инцидента, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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На территории Барабинска есть несколько озер, в том числе Новочерновское, Бугристое, Лебяжье. Где именно обнаружили погибшего мужчину, неизвестно.

7 октября стало известно, что в Куйбышевском районе утонули дядя и племянник. Трагедия произошла в селе отрадном. Когда их лодка перевернулась, то на помощь пострадавшим поспешила бабушка, но она запуталась в сетях.

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Комментарии
11
иван-т
53 минуты
А если бы вместо удочки флаг сами знаете кого?
kolhoznik
1 час
железная логика : нашли удочку-рыбак, ружье -охотник, шприц-наркоман, бутылку-алкаш, фуражку-милиционер, мантию -судья, ничего не нашли -не опознанный, а если все вместе нашли?
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