«Главаря милиция приняла за бомжа»: в конце 90-х в Новосибирске орудовали банды и маньяки — украли даже дубленку у Толоконского

Криминальные разборки тщательно фиксировались в местной прессе — по этим заметкам можно составить представление о мрачной стороне жизни в 90-е Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











«Тру-крайм» 30-летней давности невозможно было спрятать или скрыть за нейтральными формулировками пресс-релизов правоохранительных органов. Убийств, краж и разбоев было много, и лучшим подтверждением этому служит хроника тех лет. Криминальные заметки, перемежаясь с интервью и очерками о политической жизни Новосибирска, составляли львиную долю вообще всех публикаций в местных СМИ. НГС пролистал подшивки газет за 1999–2001 годы и рассказывает о времени, которое принято вспоминать как самое темное в истории современной России.

Разбои и ночные клубы с бандитской «крышей»

«Бандиты спокойно ездили с обрезами на электричках, совершили пять убийств, а попались только потому, что главаря милиция приняла за бомжа», — так начинается большой материал, посвященный банде Анисимова, которая кошмарила дачников в 1997 году и даже совершила серию убийств (например, расправилась с главой областного фонда поддержки предпринимательства).

Незадачливым бандитам посвятили целую полосу: в статье рассказывалось о том, как ранее сидевшие мужчины решили грабить дачников, правда, машины и конкретного плана у них не было. Так что передвигались они на электричках, провозя оружие в чемоданах, а однажды даже случайно забрели на пустую дачу первомайского авторитета Нестера за легкой наживой. Сам авторитет к тому моменту уже погиб — его расстреляли на ступеньках спортклуба «Первомаец» за год до этого. С дачи Александра Нестеренко анисимовцы ушли не с пустыми руками: похитили пистолет авторитета, который тот, видимо, держал в домике для самообороны.

Осенью 1997 года бандитов задержали, а точнее, их главаря. Банда успела к тому моменту обзавестись машиной, но она сломалась, поэтому Анисимов с награбленными вещами опять сел на электричку. Там он и попался милиционерам, которые приняли его за бомжа. В 2000 году «Новая Сибирь» написала о приговоре бандитам: главарь получил 26 лет лишения свободы, остальным членам банды присудили сроки поменьше.

В мэрию Игорь Беляков пришел в 1999 году Источник: «Честный детектив, Неприкасаемые» / YouTube.com











В 2000 году случилась громкая история, связанная с покушением на убийство зампредседателя городского комитета по управлению имуществом Игоря Белякова. Расправиться с ним решил директор муниципального предприятия «Дом быта» Владимир Орлов, недовольный многочисленными проверками со стороны Белякова, который фактически отстранил его от управления убыточным объектом. Планы Орлова, впрочем, провалились, но о них, а также о покупке им пистолета, стало известно РУБОПовцам.

Задержание состоялось в январе 2000 года — все это время газеты освещали эту историю. В декабре «Коммерсантъ» выпустил статью «Коммерсант сэкономил на киллере», в которой рассказал о приговоре Владимиру Орлову: он получил 4 года колонии строгого режима.

Через восемь месяцев после этого Игоря Белякова, приступившего на тот момент к реформированию Гусинобродской барахолки, все же убили. Сделано это было руками наемного киллера, который получил 14 лет колонии, а вот заказчик не найден до сих пор.

Пугали новосибирцев на заре девяностых не только бандиты и киллеры, но и ночные клубы, в которых регулярно случались разборки и драки. В «Новой Сибири» в 2000 году этому посвятили большую статью «Экстремальный ужин при свечах и сломанных костях» о том, как нанятые охранники предпочитают не вмешиваться в разборки в заведениях. Ответ на вопрос, почему так происходит, оказался весьма прост: каждое солидное заведение «крышевали» известные бандиты, которые в охрану ставили своих сотрудников. Им объясняли, какие драки стоит разнять, а в какие лучше не вмешиваться из-за участия в них слишком авторитетных лиц.

В статье также перечислялись культовые заведения того времени: клубы Crazy Night и «Коллапс», бильярдная в доме «Сибирь», где собирались политики и журналисты, «Нью-Йорк пицца» и Allegro food. Про последний есть даже такая занимательная строчка:

— Да и о какой безопасности можно тут говорить, если в начале января в Allegro из-под носа охранников украли дубленку ни у кого-нибудь там, а у самого Виктора Толоконского? Новый губернатор мог бы ещё и спасибо сказать, что ему кием не поддали.

Жестокие убийства и маньячные серии

2000 год отметился поимкой двух жестоких маньяков Новосибирска: один из них терроризировал правый берег, другой специализировался на левобережье. В обоих случаях жертвами становились женщины. Отличительная особенность тех лет: журналисты подробно описывали способ убийства, не скупясь на жестокие подробности. А их было предостаточно.

На Фокина указали несколько соседей — видели как мужчина выносит из дома большие пакеты Источник: Ксения Лысенко / NGS.ru











В марте 2000 года арестовали неприметного с виду пенсионера, ветерана труда, 65-летнего Виктора Фокина. Событие для тех лет особенно громкое: на его счету было 10 жизней женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Действовал он следующим образом: знакомился на вокзалах с маргинального вида женщинами. Предлагал им крышу над головой, как писала «Новая Сибирь», «в обмен на ласки». Затем в квартире на подвыпивших женщин пенсионер внезапно нападал. Тела расчленял и сбрасывал то на берег реки 1-я Ельцовка, то в мусорные баки возле дома, на улице Тимирязева. Там в последний раз останки и нашли, после чего провели обход по квартирам и вышли на след серийного убийцы.

Про себя он говорил, что «очищает» город от женщин, ведущих неподобающих образ жизни. В «Коммерсанте» его прозвали «Чистильщиком», а в «Новой Сибири» — «Речным маньяком». В 2001 году Фокина осудили на 19 лет строгого режима, отсидеть он успел два года, после чего скончался.

В феврале 2000 года в Новосибирском областном суде вынесли приговор «левобережному Чикатило» — жестокому насильнику и убийце Олегу Глебову. Работника завода Кузьмина, который на первый взгляд вел жизнь примерного семьянина, осудили на пожизненный срок за восемь изнасилований и четыре убийства. «Коммерсант» посвятил этому статью «Пожизненное заключение за психосексуальную незрелость», в заголовке которой есть часть диагноза из психиатрической экспертизы Глебова.

Студенты планировали обжаловать приговор Источник: Ксения Лысенко / NGS.ru











В ноябре 2000 года Новосибирский областной суд вынес приговор двум студентам, расправившимся над ненавистным педагогом авиационного колледжа, которая ставила им неудовлетворительные оценки. Тогда убийство и последующая поимка студентов поставили буквально на уши весь город — один из них был несовершеннолетним.

— Лифт в доме не работал и учительнице пришлось подниматься пешком. Пчёлкин нагнал её между третьим и четвёртым этажами, выхватив из-под куртки нож, он нанёс Птицыной множество колотых ран в живот и грудь. Когда она запросила пощады, убийца хладнокровно перерезал ей сонную артерию и спустился вниз. Сообщники поехали к реке, где убийца вымыл руки, уничтожил окровавленную одежду и автомобильные чехлы, выбросил нож. Разъехавшись по домам, преступники сели за учебники, — писала «Новая Сибирь» в заметке «Студент-двоечник оказался мясником».

На суде старший студент, Алексей Пчёлкин взял всю вину на себя и получил 13 лет колонии. Младший, Валерий Кучнев, сознался лишь в том, что не сообщил о преступлении. Ему дали 4 года условно.

Бандитские междоусобицы и войны с силовиками

В 1998 году внутренняя война между членами одной группировки обернулась кровавой расправой над дочерями криминального авторитета — Сергея Пивоварова. Убийцы — дети из неблагополучных семей, на которых обратил внимание авторитет. Он заменил им родителей, давал деньги на расходы и вообще, как пишет «Новая Сибирь», готовил себе достойную смену. Но повзрослев, молодые люди ополчились против Пивоварова — позавидовали его состоянию.

Они ворвались в квартиру, где проживали дочери авторитета, вынесли оттуда все ценное, а девушек жестоко убили. Затем они как ни в чем не бывало помогали Пивоварову с похоронами, но попались милиционерам на другой квартирной краже. В ходе допроса выяснилось, что девушек убили именно они.

В 1999 году им вынесли приговор — 25, 19 и 13 лет лишения свободы. Процесс был закрытым — убийцы опасались, что Пивоваров может расправиться с ними прямо там.

Те самые арестованные члены группировки Источник: Ксения Лысенко / NGS.ru











В том же 1999 году в своем доме на Плахотного был убит один из лидеров «ленинских» — Игорь Язвенко по кличке Извен. Потеря для бандитов с левого берега весьма ощутимая, а потому похоронить лидера хотелось с помпой. Но средств на это не было, и «ленинцы», занимавшие в бандитской иерархии не столь высокое положение, решили добыть их сами.

Они похитили новосибирского бизнесмена и попытались заставить его отдать им свою иномарку. Силовики схватили их раньше и сумели доказать их причастность к разбою и рэкету. О приговоре семерым участникам банды в заметке «Коммерсанта» «Ленинцы подвесили бизнесмены за ноги» не сообщалось.

Но, пожалуй, самое громкое разбирательство произошло между Ярославом Вагиным и Дмитрием Пановым. Их тоже можно назвать «ленинскими»: предприниматели какое-то время были в бригаде еще одного ленинского авторитета, коллеги Извена — Михаила Нагибова («Ляка»). Затем решили отколоться и уйти в игорный бизнес. В частности, они владели знаменитым казино «Эсмеральда» на Вокзальной магистрали. Правда, для этого им пришлось вытеснить настоящего учредителя, создавшего легендарное заведение — Сергея Бойкова. А затем, увидев, как авторитет владельца трещит по швам, забрали у него еще одно казино — «Жемчужина».

В борьбе бизнесменов Ярослава Вагина (на фото справа) и Дмитрия Панова первый погиб раньше второго Источник: Ксения Лысенко / NGS.ru











Но партнеры вскоре поссорились и поделили бизнес. Вагин стал президентом местного футбольного клуба «Чкаловец», но свою долю в казино отдавать не хотел. Между бизнесменами даже случилась перестрелка на стадионе «Спартак», в ходе которой шальной пулей был убит брат Вагина. Как писала «Новая Сибирь», в 1998 году охраннику Вагина, который и выпустил эту пулю, присудили один год и три месяца тюремного заключения.

— Не избежал расправы и сам Ярослав Вагин. Осенью того же года его автомобиль ВАЗ-2109 был буквально сметён с трассы автоматным огнём. Ненамного пережил своих конкурентов Дмитрий Панов, — писала «Новая Сибирь» в заметке «Убойный бизнес».

В 1999 году Дмитрия Панова обнаружили в машине в Первомайском районе. В него выпустили восемь пуль, а в висок воткнули огромную отвертку. Несколько дней труп оставался неопознанным, поскольку документов при нем не было. Убийца так и не был найден.

Порой бандиты, отвлекаясь от междоусобных разборок, устраивали настоящие войны с сотрудниками правоохранительных органов. В 1999 году, как писал «Коммерсантъ» в заметке «Немцы выдали новосибирского авторитета», на родину возвратился опальный бандит, когда-то начинавший в группировке «ленинских», — Дмитрий Батырев. В 1997 году, изрядно напившись в ресторане «Дубрава», он напал на сотрудника РУБОПа и ударил его ножом в шею. Тот выжил, а авторитета объявили в федеральный розыск. Два года он находился за границей, куда уехал по поддельному паспорту, а затем был выдан Интерполом.

Примерно по такой же схеме развивалась в 2000 году история с бердским авторитетом Александром «Гриней» Григорьевым. Он напал в ресторане «Три кита» на сотрудника ФСБ Вячеслава Одеянкова и жестоко избил его. Напавшего вместе с сообщниками объявили в розыск и поймали через месяц.

Как это ни удивительно, но на суде, как пишет «Новая Сибирь», авторитет даже требовал извинений у суда, объясняя, что силовик первым напал на него. Процесс затянулся, поскольку свидетели, опасаясь мести, неохотно давали показания. Тем не менее суд приговорил Гриню к 5 годам лишения свободы.