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Криминал Дело Тарана эксклюзив «Обвинение носит неконкретный характер»: «РАТМ-Холдинг» впервые высказался о задержании Эдуарда Тарана

«Обвинение носит неконкретный характер»: «РАТМ-Холдинг» впервые высказался о задержании Эдуарда Тарана

11 октября ему избрали меру пресечения

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В компании заявили, что убеждены в непричастности предпринимателя

В пятницу, 11 октября, суд избрал меру пресечения гендиректору «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану. Компания предоставила НГС и MSK1.RU комментарий по ситуации, в ней заявили, что убеждены в непричастности предпринимателя «к возможному совершению неправомерных действий».

— В «РАТМ Холдинге» руководствуются принципом законности, работают исключительно в правовом поле и убеждены в непричастности Эдуарда Тарана к возможному совершению неправомерных действий, — сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что предприятия «РАТМ Холдинга» работают в штатном режиме и текущие события «не оказали дестабилизирующего влияния» на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами.

Операционной деятельностью предприятий, по данным компании, руководят команды топ-менеджеров: они контролируют исполнение обязательств перед контрагентами.

— Комментировать суть предъявленных обвинений пока невозможно, так как обвинение носит общий и неконкретный характер, — заявили в организации.

Известно, что Эдуарда Тарана задержали в Москве 10 октября. 11 октября суд избрал предпринимателю меру пресечения — его поместили под домашний арест по делу о мошенничестве.

Источник НГС связывает задержание предпринимателя с арестом экс-зампрокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха и ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир».

В РБК заявили, что претензии к Александру Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стал долг перед Межтопэнергобанком. Последнему отошел построенный компанией «Аквамир» — его оформили в качестве залога.

Сам Межтопэнергобанк с 2017 года был в конкурсном управлении АСВ, и управление аквапарком перешло в ведение агентства. АСВ перепоручило дела «Аквамира» управляющей организации, которая, по версии силовиков, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

Следователи считают, что реальные доходы от деятельности «Аквамира» скрывались. Предварительно, ущерб достигает около 200 миллионов рублей.

Всё, что известно о деле Эдуарда Тарана, мы собрали в одном сюжете. О том, чем известен сибиряк, НГС рассказал в отдельном материале.

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