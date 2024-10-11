Сибиряк облил жену бензином и поджег. В огне погибли двое маленьких детей

Жителя Качугского района приговорили к пожизненному заключению за жутко жестокое преступление Источник: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области











Жителя деревни Тимирязево Иркутской области Андрея Усова приговорили к пожизненному заключению за убийство двух детей и их матери, а также покушение на убийство младенца. Он облил всю семью бензином и поджег, сообщают наши коллеги из IRCITY.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Трагедия произошла 5 февраля 2022 года, суд установил, что Усов выпивал у себя дома в деревне Тимирязево. Он поругался с сожительницей и облил ее бензином несмотря на то, что она держала на руках пятимесячного младенца.

В разгоревшемся пожаре погибли сыновья женщины 2 и 4 лет. Младенец и его мать были госпитализированы: ребенка удалось спасти, но женщина скончалась в больнице спустя восемь месяцев.

В июле 2024 года суд приговорил Андрея Усова к 24 годам колонии строгого режима, но прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала решение в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.

В результате коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт о признании Усова виновным и не заслуживающим снисхождения, а суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

По информации мэра Качугского района Евгения Липатова, за несколько дней до происшествия на мужчину поступали жалобы в полицию. Кроме того, СК после случившегося возбудил дело о халатности органов опеки. По данным полиции, жалобы на отца, в частности на дебош, поступали в течение 3 лет. При этом прокуратура установила, что семья не состояла на учете в ПДН и соцзащите.

Как сообщили в IRCITY.RU, СК предоставлял видео с проверки показаний теперь уже осужденного мужчины. Он подтвердил, что поджег дом.

— Два раза, потом вторую бутылку бросил, не помню, закрывал или нет… Чертова спичка, хотел ее вот здесь напугать. У меня вот здесь спичка отломилась и упала на этот, дымила-дымила и резко зажглась, и всё начало полыхать. Я ее оттолкнул к ребенку. Она ребенка схватила, вижу, что ребенок загорелся, — приводились слова мужчины.