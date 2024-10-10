«До конца нам не раскрылся». Новосибирский экс-следователь заявил, что жертв маньяка Чуплинского может быть больше

Евгений Чуплинский неохотно идет на контакт со следователями — сейчас он отбывает пожизненный срок Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Бывший старший следователь-криминалист Следственного комитета Новосибирской области Максим Леонтьев заявил, что в деле серийного убийцы Евгения Чуплинского могут появиться новые эпизоды. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае за жестокие убийства 19 женщин на территории Новосибирской области.

— Эти показания, когда он все рассказывал про убийства, мне всегда казались и до сих пор кажутся далекими от полной картины. Он нам так до конца и не раскрылся. Значит мы не достучались до чего-то, нужно продолжать выстраивать с ним диалог. Хоть мы и разобрались, что эти убийства — дело его рук, но до конца так Чуплинского и не поняли. Или он сам себя не захотел понимать вслух, разговаривая со следователями, — объяснил он.

Евгений Чуплинский был задержан в 2016 году после того, как собранный на месте убийства генетический материал совпал с его образцами. Как полагает Максим Леонтьев, расследовавший серию маньяка, тот сумел убедить себя, что убийства совершал не он, а «другой человек в нем». Последние годы перед задержанием преступник вел жизнь образцового семьянина.

Экс-следователь также назвал примерное количество жертв: он предполагает, что Чуплинский на самом деле убил порядка 30 человек. Намеки на то, что не все эпизоды вошли в окончательный приговор делал и сам убийца на допросах и в разговорах с Максимом Леонтьевым. Доказать их пока не получилось.

В 2023 году Евгения Чуплинского доставили в Новосибирск для проверки причастности к убийству студентки более 20 лет назад. Она пропала в начале нулевых, когда возвращалась домой из клуба. Затем были найдены ее останки, следователи предположили, что убийство мог совершить Чуплинский.