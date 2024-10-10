Подросток в Кузбассе зарезал женщину и поджег квартиру, чтобы скрыть следы — видео с места преступления

По версии следствия, убийца поджег жилье и сбежал Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области











Подростка из Киселевска обвиняют в жестоком убийстве знакомой женщины, тело которой он пытался сжечь вместе с ее квартирой. Его задержали после того, как жилье потушили, обнаружив там останки женщины и нож со следами подозреваемого, сообщила в среду, 9 октября, пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, 6 октября подросток пришел в гости к жертве, хотя раньше «каких-либо отношений» между ними не было. Во время встречи убийца и пострадавшая внезапно начали ругаться. Ссора и переросла в поножовщину, в ходе которой подросток несколько раз воткнул в живот женщины нож. От ранений хозяйка квартиры потеряла сознание.

Следы нападения обвиняемый решил скрыть, из-за чего и поджег жилья. В момент начала пожара его жертва была жива, но позже скончалась.

— Возгорание обнаружила знакомая погибшей, — говорится в сообщении следователей.

Тело сибирячки спасатели нашли во время тушения пламени. Недавно подростка задержали, предъявив обвинение по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО на время расследования.

Криминалисты осмотрели место пожара, где нашли нож, которым зарезали женщину. Также следователи допросили свидетелей.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС опубликовали информацию о пожаре 6 октября на улице 50 лет Октября в Киселевске. Огонь распространился на площади в 18 квадратных метров.

Спасатели показывали фотографии и видео с места возгорания. На кадрах видно, что большая часть мебели в квартире сгорела.