Подозреваемых в нападении на прапорщика Росгвардии задержали в Новосибирске — что о них известно

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве Источник: Дмитрий З.











В Новосибирске задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии у здания военного института 29 сентября. Об этом сообщил источник НГС.

По его информации, подозреваемые — двое граждан России 1995 года рождения. Ранее их не привлекали к уголовной ответственности. Сегодня суд изберёт им меру пресечения.

Также стало известно, что владельца автомобиля Haval, на котором передвигались нападавшие, ранее уже минимум два раза штрафовали за езду без госномеров.

Редакция НГС обратилась в СУ СКР по Новосибирской области. В ведомстве не прокомментировали задержание.

НГС рассказывал, что несколько человек избили сотрудника Росгвардии у ворот Новосибирского военного института. По словам пострадавшего, его сослуживцы наблюдали за происходящим, но не вмешались. СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору).