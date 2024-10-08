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Криминал «Начались конвульсии и пошла кровь изо рта»: подростки жестоко избили парня в Барнауле

«Начались конвульсии и пошла кровь изо рта»: подростки жестоко избили парня в Барнауле

Причиной конфликта якобы стал внешний вид молодого человека

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Полиция проводит проверку

В Барнауле подростки избили 19-летнего парня, его госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом очевидцы пишут в телеграм-канале «В КУРСЕ 22».

По информации пользователей, группа школьников 14-16 лет устроила расправу на улице Георгия Исакова, 240. Инцидент случился 6 октября, причиной конфликта якобы стал внешний вид молодого человека.

— Парень сначала был без сознания, потом у него начались конвульсии и пошла кровь изо рта, — утверждают барнаульцы.

Очевидцы отогнали подростков и вызвали скорую и полицию. До приезда оперативных служб прохожие оказали парню первую помощь. Один из очевидцев увидел, что пострадавший начал синеть и помог ему, удерживая его язык.

Личности подростков, участвующих в конфликте, установлены. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в УМВД Барнаула.

В Новосибирске в Первомайском сквере избили 35-летнего мужчину. По словам сибиряка, нападение произошло, когда он ждал машину и читал в телефоне переписку.

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