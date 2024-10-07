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Криминал эксклюзив «Начал угрожать пистолетом»: беспредельщиков на Haval, избивших военного, заметили в ещё одном конфликте

«Начал угрожать пистолетом»: беспредельщиков на Haval, избивших военного, заметили в ещё одном конфликте

Одним из участников мог быть человек, напавший на военного

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51 комментарий

Haval попал на запись регистратора военного. Водитель такого же угрожал пистолетом другому читателю НГС

Водитель белого Haval Jolion, участвовавший в нападении на военного в Первомайском районе, может быть замешан в ещё одном дорожном конфликте. Похожий человек угрожал оружием читателю НГС в субботу, 5 октября.

— На улице Одоевского водитель Haval проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал. Дальше, перестраиваясь с левой полосы на правую, не включил поворотник, чуть не спровоцировав ДТП. Произошёл конфликт. После краткого разговора через окно, я вышел из машины и начал вести диалог на спокойных тонах. Он начал угрожать пистолетом, разговор пришлось прекратить, — говорит собеседник.

Человек справа, утверждает читатель НГС, угрожал ему пистолетом 5 октября

Водитель сразу позвонил в полицию, где сообщили, что направили наряд на место происшествия, говорит читатель.

— Проследовал за ним дальше, он доехал до улицы Твардовского, сидел там в машине около 15 минут. Потом зашёл в подъезд, поднялся на второй этаж — так два раза. За рулём был человек с фото, который меньше ростом. Полицию мы так и не дождались, звонка так и не поступало. Это всё происходит рядом с нашим домом — очень страшно знать, что тут живут такие водители, мы тут гуляем с коляской, — заключил водитель.

Сегодня НГС рассказывал, как несколько человек ранее избили военнослужащего. Всё происходило у ворот Новосибирского военного института — сослуживцы новосибирца, по его словам, наблюдали за происходящим, но не вмешались. Нападавшие передвигались на похожем Haval, а конфликту также предшествовала опасная ситуация на дороге в Первомайском районе.

В августе НГС выяснил личность ещё одного беспредельщика, который нарушал ПДД, угрожал прострелить колёса водителю и передвигался по городу на чёрном Infinity без номеров. Им оказался 26-летний житель Дзержинского района с большим количеством неоплаченных штрафов.

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Комментарии
52
За державу обидно!
31 минута
Ищет росгваридия Ищет полиция Ищет,не может найти Парня такого вот бородатого,с оружием лет 20-ти. Планы там разные "Перехват" и т.п. только на бумаге,город камерами утыкан,но они только для того,чтобы деньги собирать в карман дельцов,спецслужб разных ,как грязи,но по городу разъезжают две машины без номеров с вооружёнными людьми,напоминающими таких же,как в Крокусе,Дубровке и далее по списку. И ни комментариев правохранителей ,ни,похоже и действий....... Ждём,с пока не проявятся где то ещё!
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
47 минут
русским давно пора понять, что в своей стране они никто и звать их никак...максимум для чего тони нужны, для побегушек и СВО...в России хозяева все, кроме русских холуев, ради которых даже полиция не почешется...и кому надо сказать спасибо, все знают...ну молчите, молчите...
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