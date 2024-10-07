«Начал угрожать пистолетом»: беспредельщиков на Haval, избивших военного, заметили в ещё одном конфликте

Haval попал на запись регистратора военного. Водитель такого же угрожал пистолетом другому читателю НГС Источник: Дмитрий З











Водитель белого Haval Jolion, участвовавший в нападении на военного в Первомайском районе, может быть замешан в ещё одном дорожном конфликте. Похожий человек угрожал оружием читателю НГС в субботу, 5 октября.

— На улице Одоевского водитель Haval проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал. Дальше, перестраиваясь с левой полосы на правую, не включил поворотник, чуть не спровоцировав ДТП. Произошёл конфликт. После краткого разговора через окно, я вышел из машины и начал вести диалог на спокойных тонах. Он начал угрожать пистолетом, разговор пришлось прекратить, — говорит собеседник.

Человек справа, утверждает читатель НГС, угрожал ему пистолетом 5 октября Источник: Дмитрий З.











Водитель сразу позвонил в полицию, где сообщили, что направили наряд на место происшествия, говорит читатель.

— Проследовал за ним дальше, он доехал до улицы Твардовского, сидел там в машине около 15 минут. Потом зашёл в подъезд, поднялся на второй этаж — так два раза. За рулём был человек с фото, который меньше ростом. Полицию мы так и не дождались, звонка так и не поступало. Это всё происходит рядом с нашим домом — очень страшно знать, что тут живут такие водители, мы тут гуляем с коляской, — заключил водитель.

Сегодня НГС рассказывал, как несколько человек ранее избили военнослужащего. Всё происходило у ворот Новосибирского военного института — сослуживцы новосибирца, по его словам, наблюдали за происходящим, но не вмешались. Нападавшие передвигались на похожем Haval, а конфликту также предшествовала опасная ситуация на дороге в Первомайском районе.