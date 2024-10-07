«Достает пистолет и направляет в голову»: беспредельщики на машинах без номеров избили военного — их не спешат искать

У нападавших был пистолет, но в ход пошли и подручные средства Источник: Дмитрий З.











Военный из Новосибирска заявил, что его избила группа неизвестных. Всё началось с незначительного конфликта на дороге, продолжилось у дома прапорщика, а завершилось у стен Новосибирского военного института. Дмитрий рассчитывал на помощь сослуживцев, но вместо задержания хулиганов курсанты лишь смотрели на происходящее. Военнослужащий боится за безопасность жены и троих детей, а беспредельщиков так и не нашли. НГС выслушал прапорщика и узнал, что о ситуации думают в самом НВИ.

Погоня на Большевистской

Житель Новосибирска Дмитрий З. вечером в воскресенье, 1 октября, ехал домой по улице Большевистской в сторону Ключ-Камышенского плато. В пути обратил внимание на чёрный Renault Logan, который ехал без номеров. Водитель вёл себя странно.

— Он двигался таким образом, что постоянно без поворотников перестраивался, подрезал других участников движения. А в районе остановки «Мелькомбинат», когда я ехал во втором ряду, он чуть не ударил мою машину. Я посигналил и продолжил движение. Таких пол города ездят, но всех внимания обращать не будешь, — вспоминает Дмитрий.

Водитель Renault не прекратил хаотично перестраиваться с одной полосы на другую, создав ещё одну опасную ситуацию. После этого автомобиль повернул в район с новостройками на Ключ-Камышенском плато. В нему присоединилась ещё одна машина — Haval Jolion без номеров.

— Я не отношусь равнодушно ко всему, что происходит вокруг меня. Я проехал вперёд и позвонил знакомому сотруднику ГАИ, чтобы узнать, дежурит ли он. Надо было как минимум проверить, что это за ребята и почему они без номеров, — говорит Дмитрий.

У второй машины есть яркие приметы: наклейка на заднем стекле и подбитый бампер Источник: Дмитрий З.











Всё это время Дмитрий сидел в своей машине и наблюдал. Из Haval вышел человек и стал ему угрожать.

— Стучит в окошко лицо кавказской национальности и спрашивает: «Ты тут нас пасёшь?». Матерился, оскорблял. Я сказал, чтобы сменили тон, но он продолжил дерзить. Я показал ему своё удостоверение военнослужащего и сказал: «Ребята, идите с богом, проблемы вам не нужны», — продолжает собеседник.

Вооружённое нападение

Дмитрий З. — сотрудник Росгвардии в звании прапорщика. Он посчитал, что удостоверение военного умерит пыл хулиганов, но ошибся.

— В этот момент подлетает водитель Haval и начинает дёргать водительскую дверь. Я опускаю окно, достаю газовый баллон и говорю: «Пацаны, я вас сейчас залью баллоном, вы в слезах отсюда уедете… Я вам сказал, что мне проблемы не нужны». В этот момент он достаёт из сумки пистолет — я не знаю, травмат это или боевой, но я воспринял его как боевой. Он направляет мне его в голову. Я понимаю, что заднюю давать мне смысла нет, да и характер у меня не тот, поэтому я сказал ему: «Стреляй». Он опешил, убрал пистолет в сумку, начал опять за дверь хватать, — говорит Дмитрий.

После угроз оружием военный решил, что хулиганов на автомобилях без номеров необходимо задержать и передать правоохранительным органам. Они попытались скрыться и приехали к КПП Новосибирского военного института войск национальной гвардии (НВИ). Дмитрий предположил, что его сослуживцы помогут задержать нападавших.

Всё происходит у входа в здание Новосибирского военного института Источник: Дмитрий З

— Я военнослужащий этого института, я поверил, что нахожусь дома. Я был уверен, что меня поддержат. Поджимаю их сзади, открываю окно и начинаю кричать, что у них оружие, их нужно задержать, что я свой. В этот момент выходит водитель, открывает мою дверь и бьет мне по лицу, — продолжает собеседник.

Следующие несколько минут конфликт развивался у ворот НВИ — за происходящим наблюдали курсанты, следует из записи с камер наблюдения. Когда водитель Haval пытался скрыться, Дмитрий решил ему помешать, чтобы дождаться прибытия полиции.

— Пассажир хватает метлу, начинает меня ею лупить. Я от него убегаю, тут другой участник, парень худощавого телосложения, бьёт меня ногой в грудь, и они начинают меня преследовать. Вокруг курсанты всё это дело наблюдают, потом вышли офицеры. Я тем временем кричу, что у них оружие — их нужно задержать, — объясняет военный.

Дмитрий говорит, что его удивило поведение представителей НВИ. По словам военнослужащего, его сослуживцы встали между ним и нападавшими, а затем дали им уехать.

— Я спрашиваю у офицеров, почему их отпустили. В ответ говорят: «Ты хочешь, чтобы тебя убили?». Я сел в свою машину и вёл их до Большевички. Но без номеров и под камерами они фигачили как угорелые, поэтому я их потерял.

«Один баран и второй баран»

В тот же день Дмитрий З. написал заявление в полицию по факту нападения и обратился в больницу. Серьёзных травм у военного нет: он отделался ушибами плеча и левой руки и разрывом губы. По словам собеседника, полиция пока не приступила к розыску нападавших.

— Участковому я написал объяснение, передал видеозаписи, отметил, что там было оружие, и я воспринял это как реальную угрозу. Мне сказали, что будут передавать материалы в военную прокуратуру. В розыск официально ни их, ни их автомобили пока не отправили, как таковых процессуальных действий со стороны правоохранительных органов нет, — говорит Дмитрий.

По словам военного, он также пытается найти нападавших самостоятельно. Мужчине удалось узнать, что такой же Haval с яркими приметами в виде наклейки на заднем стекле и подбитым бампером уже встречали в другом месте.

— Они уже на протяжении двух недель заправляются на АЗС с постоплатой с закрытыми лицами в капюшонах и уезжают без оплаты. Я общался с безопасниками, смотрел видео. Этот Logan тоже там бывает. Это либо беспредельщики, либо какие-то бандиты, поэтому я переживаю, как бы меня самого не начали искать — у меня трое детей и супруга, — объяснил Дмитрий.

На кадрах видно, что очевидцы не предприняли попыток задержать хулиганов Источник: Дмитрий З.

По словам собеседника, он пока не общался с руководством института о ситуации, но претензий к начальнику не имеет.

Новосибирским военным институтом национальной гвардии руководит генерал-майор Валерий Косухин. В разговоре с корреспондентом НГС офицер подтвердил, что знает о случившемся, но не считает инцидент нападением.

— Нападение прям? Встретились два осла — один наш, а второй гражданский, которых просто растащили по углам и всё. Вот и вся ситуация: она однозначная и не требует внимания средств массовой информации. На основании чего проводить [проверку]? Один баран и второй баран, — прокомментировал генерал-майор.

Собеседник считает, что случившееся — не более, чем конфликт двух водителей, который не требовал вмешательства представителей Росгвардии. Валерий Косухин добавил, что Дмитрий З. своими действиями нарушил «определённый порядок». В чём он заключается, генерал не уточнил.

— На дороге встречаются, и каждый пытается права качать. Таких ситуаций в городе миллион происходит. Он военнослужащий и позволил себе лишнее, он должен был по-другому поступить. Если он носит погоны, он должен знать определённый порядок, как надо поступать в этих случаях, — заключил начальник НВИ.