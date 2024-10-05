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Криминал «Лицом вниз! Компьютеры, флешки, карты где?» В чём обвиняют блогеров Чекалиных и что о них известно: видео

«Лицом вниз! Компьютеры, флешки, карты где?» В чём обвиняют блогеров Чекалиных и что о них известно: видео

Подробности нового уголовного дела против семьи, получившей славу на марафонах

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1 комментарий

Семью Чекалиных отправили под домашний арест

Семья Чекалиных опять оказалась в центре крупного скандала. На днях к ним пришли сотрудники МВД, положили лицом в пол, изъяли технику и деньги.

— Лицом вниз! Компьютеры, флешки, карты где? — кричали при обыске сотрудники правоохранительных органов.

Валерию Чекалину, ее бывшего супруга Артема и их бизнес-партнера Романа Вишнякова обвиняют в незаконном выводе из России больше 250 миллионов рублей. Чекалиным предъявлены обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ. По ней им грозит до 10 лет лишения свободы.

Для Чекалиных это уже второе дело. Ранее их обвиняли в сокрытии налогов более чем на 500 миллионов рублей. Им пришлось выплатить миллиардную компенсацию и штрафы. После этого семья распалась, Артем и Валерия стали жить отдельно.

Что еще известно о новом уголовном деле — подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Блогеров вместе с их бизнес-партнером отправили под домашний арест. У Чекалиных трое детей, и, по заявлению Лерчек, при обыске у нее изъяли деньги, которые были отложены на их содержание.


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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
32 минуты
Кто это такие ? Что они сделали, на чем заработали ? судя по видео они ничего не делают, чешут языком какую-то ерунду, которую много кто чешет.
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