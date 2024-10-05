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Криминал Сибирячка три месяца мучила родную дочь и втирала ей соль в кожу — ее раздражало поведение девочки

Сибирячка три месяца мучила родную дочь и втирала ей соль в кожу — ее раздражало поведение девочки

В полицию обратилась соседка семьи

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1 комментарий

Красноярку осудили на три года условно за истязание дочери

40-летнюю жительницу Красноярска приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно по делу об истязании шестилетней дочери.

По версии следствия, мать раздражалась и избивала девочку ремнем, скалкой и проводом от зарядного устройства. Также женщина втирала дочке в кожу поваренную соль. Такие эпизоды произошли минимум три раза с сентября по ноябрь 2022 года.

14 ноября того года после звонка соседки приехала полиция. Девочке провели медицинское обследование, которое зафиксировало следы побоев. 2 декабря малышку отобрали у матери и поселили в «Краевой центр семьи и детей».

Женщина отрицала плохое обращение с ребенком. С девочкой работали психологи. В итоге она смогла рассказать, что с ней делала мать. В конце января полиция передала материалы дела в Следком, где возбудили уголовное дело.

В итоге мать признали виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением) и пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

В Новосибирском районе двух местных жителей обвинили в убийстве и истязании 10-летней девочки. Она умерла в больнице.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Ребенок должен рождаться только в зарегистрированном браке и воспитываться обоими родителями в семье. Это единичный нормальный вариант. Рождение вне брака и вне семьи не должно быть нормой.
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