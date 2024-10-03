Экс-чиновнику мэрии вменяют создание преступного сообщества на кладбищах — с сотрудников требовали деньги

В Новосибирске назвали подробности уголовного дела в отношении экс-начальника департамента инвестиций, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Ему вменят создание преступного сообщества — его подельники, по данным силовиков, собирали деньги с работников кладбищ.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным ведомства, сотрудник мэрии имел сведения о работе семи кладбищ Новосибирска, в том числе в части среднего ежемесячного количества захоронений. В период с 1 декабря 2016 года по 6 ноября 2019 года чиновник создал преступное сообщество и привлек к его участию знакомого.
— После чего, они достигли совместного соглашения о привлечении к участию в преступном сообществе иных лиц из числа своих знакомых и сотрудников кладбищ, — сказано в сообщении.
Речь идет об общественных кладбищах «Северное», «Клещихинское», «Заельцовское», «Инское», «Чемское», «Южное» и «Гусинобродское». Как сообщили в прокуратуре, члены сообщества пришли на каждое из кладбищ — они высказали сотрудникам требование о сборе и передаче денег в качестве взятки. В дальнейшем сумму планировалось отдать главе департамента.
— В случае отказа от выполнения указанных требований члены ОПС заверили сотрудников кладбищ о наступлении для них негативных последствий по службе, в том числе их увольнении и перемещении для осуществления трудовой деятельности на отдаленные от их места жительства кладбища, — объяснили в прокуратуре.
По информации ведомства, члены сообщества собирали деньги от сотрудников кладбищ исходят из среднего количества захоронений в месяц. Кроме того, они вели сбор средств, вырученных от продажи оградок, контроль за количеством захоронений.
В результате, как считают силовики, в период с декабря 2019 года по май этого года глава департамента получил через посредника взятку в общей сумме не менее 15,9 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили по статьям о создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении должностным лицом через посредника взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Фигурантами стали экс-глава департамента инвестиций, инноваций и предпринимательства мэрии, сотрудник МКУ «Ритуальные услуги», работник кладбища, местный житель и неустановленные лица.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что бывшего начальника департамента городской администрации подозревают по ч.3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).
— Следователями СК фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия в отношении организатора преступного сообщества и двух соучастников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.
Уточняется, что ходатайство о мере пресечения в отношении еще одного фигуранта суд рассмотрит в ближайшее время.
Бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина задержали в начале июня. Чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.
Первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК, строительству которых якобы мешал Витухин.
Осенью в отношении экс-сотрудника мэрии завели третье уголовное дело. Оно связано с ремонтом муниципальных бань.