Экс-чиновнику мэрии вменяют создание преступного сообщества на кладбищах — с сотрудников требовали деньги

Это не первое уголовное дело в отношении бывшего чиновника Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске назвали подробности уголовного дела в отношении экс-начальника департамента инвестиций, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Ему вменят создание преступного сообщества — его подельники, по данным силовиков, собирали деньги с работников кладбищ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По данным ведомства, сотрудник мэрии имел сведения о работе семи кладбищ Новосибирска, в том числе в части среднего ежемесячного количества захоронений. В период с 1 декабря 2016 года по 6 ноября 2019 года чиновник создал преступное сообщество и привлек к его участию знакомого.

— После чего, они достигли совместного соглашения о привлечении к участию в преступном сообществе иных лиц из числа своих знакомых и сотрудников кладбищ, — сказано в сообщении.

Речь идет об общественных кладбищах «Северное», «Клещихинское», «Заельцовское», «Инское», «Чемское», «Южное» и «Гусинобродское». Как сообщили в прокуратуре, члены сообщества пришли на каждое из кладбищ — они высказали сотрудникам требование о сборе и передаче денег в качестве взятки. В дальнейшем сумму планировалось отдать главе департамента.

— В случае отказа от выполнения указанных требований члены ОПС заверили сотрудников кладбищ о наступлении для них негативных последствий по службе, в том числе их увольнении и перемещении для осуществления трудовой деятельности на отдаленные от их места жительства кладбища, — объяснили в прокуратуре.

По информации ведомства, члены сообщества собирали деньги от сотрудников кладбищ исходят из среднего количества захоронений в месяц. Кроме того, они вели сбор средств, вырученных от продажи оградок, контроль за количеством захоронений.

В результате, как считают силовики, в период с декабря 2019 года по май этого года глава департамента получил через посредника взятку в общей сумме не менее 15,9 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили по статьям о создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении должностным лицом через посредника взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Фигурантами стали экс-глава департамента инвестиций, инноваций и предпринимательства мэрии, сотрудник МКУ «Ритуальные услуги», работник кладбища, местный житель и неустановленные лица.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что бывшего начальника департамента городской администрации подозревают по ч.3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе лицом с использованием своего служебного положения), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).

— Следователями СК фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия в отношении организатора преступного сообщества и двух соучастников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Уточняется, что ходатайство о мере пресечения в отношении еще одного фигуранта суд рассмотрит в ближайшее время.

Бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина задержали в начале июня. Чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности.

Первое уголовное дело связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют чиновнику, второе — с ларьками в микрорайоне МЖК, строительству которых якобы мешал Витухин.